Hoffenheimer Pokal-Aus gegen Bayern

TSG Hoffenheim – FC Bayern München 0:2

Hoffenheim: Tufekovic, Linder, Feldkamp (60. Bühler), Specht, Naschenweng, Dongus, Harsch (60. Hagel), Corley (74. De Caigny), Hickelsberger (46. Krumbiegel), Kössler, Memeti (81. Billa).

München: Grohs, Hansen, Viggosdottir, Kumagai, Simon, Zadrazil, Stanway, Magull (51. Rall), Dallmann (86. Kett), Schüller, Bühl (90.+1 Vilhjalmsdottir).

Tore: 0:1 Rall (68.), 0:2 Bühl (77.). – Schiedsrichterin: Franziska Wildfeuer (Lübeck). – Zuschauer: 1695.

Für die TSG Hoffenheim endete der DFB-Pokal in dieser Saison im Viertelfinale. Gegen den FC Bayern München kassierte das Team im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim ein 0:2. Trainer Nadine Rolser: „Ich denke, der Sieg war in der Summe verdient. München hatte die besseren Chancen, wir dagegen waren sehr harmlos.“ pik