Hoffenheim will Lösungen finden

Drei Spieltage stehen in der Frauen-Bundesliga noch an, und in allen Tabellenregionen ist es noch sehr spannend. Die TSG Hohffenheim empfängt am heutigen Freitag, 7. Mai um 19.15 Uhr (live auf Eurosport und MagentaSport) gegen den SC Sand um wichtige Punkte im Kampf um den dritten Platz geht und die damit verbundene Champions-League-Qulifikation. Dami, stecken die Gäste vom SC Sand noch mitten im Abstiegskampf. Chef-Trainer Gabor Gallai: „Wir haben die Niederlage gegen Meppen aufgearbeitet und unsere Erkenntnisse daraus gezogen. Statistisch gesehen hatten wir in jeder Hinsicht die besseren Werte – den Unterschied hat aber der entscheidende Aspekt der erzielten Tore gemacht. Wir haben uns entsprechend Trainingsschwerpunkte gesetzt, an denen wir nun einige Einheiten mehr als gewohnt arbeiten konnten. Der Fokus lag darauf, noch bessere Lösungen für unser Spiel ins letzte Drittel zu finden.“ pik

