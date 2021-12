Hoffenheim spielt lediglich 1:1 in Sand

Zum Abschluss der Hinrunde in der Frauenfußball-Bundesliga musste sich die TSG Hofenheim beim SC Sand mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Trotz guter Anfangsphase geriet das Team von Trainer Gabor Gallai durch einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand (20.). In einer umkämpften Partie schafften es die Hoffenheimerinnen anschließend nur noch auszugleichen, Judith Steinert traf nach einer Ecke zum Endstand (64.).

Die TSG begann auf dem schwierig zu bespielenden Rasenplatz in der Willstätter „Adams Arena“ dominant, geduldig ließ die Gallai-Elf den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Die Gastgeberinnen verteidigten kompakt und versuchten die TSG mit einer Sturmspitze unter Druck zu setzen.

Auch nach der Pause versuchten die Hoffenheimerinnen mit ihren spielerischen Vorteilen das vor allem kämpferisch starke Heimteam zu knacken. Die TSG biss sich mehr und mehr in die Partie und belohnte sich in der 64. Minute auch endlich mit dem Ausgleich. Nach einer Ecke drückte Judith Steinert den Ball zum 1:1 über die Linie. Der Treffer gab der Gallai-Elf nochmal Auftrieb. So rannten die Hoffenheimerinnen tapfer gegen die Abwehrreihen ihres Gegners an, mussten sich aber am Ende mit dem 1:1 begnügen. pik