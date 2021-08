Hoffenheim „im Finale“

Erfolgreiches Debüt auf der internationalen Bühne: Die Fußball-Frauen der TSG Hoffenheim setzten sich am Dienstagnachmittag dank eines Treffers von Nicole Billa (57.) knapp, aber hochverdient gegen Valur Reykjavik durch und zog damit ins Finale (20. August, 20 Uhr) der ersten Qualifikationsrunde der UEFA Women’s Champions League ein. Auf wen die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai treffen wird, entschied sich am Dienstagabend zwischen dem Gastgeber FC Zürich und dem AC Milan erst nach Redaktionsschluss dieser Seite..

Mit Ruhe und Selbstvertrauen startete die TSG in die Partie. Von Beginn an dominierten die Hoffenheimerinnen, waren im Spielaufbau geduldig und kombinierten sich clever nach vorne. Valur Reykjavik übernahm im Stadion Letzigrund in Zürich zunächst die passive Rolle und bekam so kaum Zugriff auf die Partie.

Nachdem einige Chancen allerdings nicht genutzt wurden, dauerte es eine knappe Stunde bis zum 1:0: Nach einem Solo von Jule Brand und einem abgefälschten Schuss landete der Ball im Strafraum vor den Füßen von Nicole Billa, die den Ball an der isländischen Torhüterin vorbei in die Maschen spitzelte.

Am Spiel änderte der Treffer jedoch wenig, die TSG blieb das spielbestimmende Team, Valur schaffte es nicht, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Die Hoffenheimerinnen verteidigten konsequent und blieben im Vorwärtsgang hungrig. So erarbeitete sich die Gallai-Elf auch weitere Chancen, so dass der Sieg hochverdient war. pik

