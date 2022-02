„Hoffe“ ist bereit für den 1. FC Köln

Die Wintervorbereitung ist geschafft, am Freitag (19.15 Uhr) geht es für die TSG Hoffenheim in der Frauen-Bundesliga wieder um Punkte. Zu Gast im Dietmar-Hopp-Stadion ist zum Jahresauftakt der Aufsteiger 1. FC Köln, der wie das Team von Trainer Gabor Gallai mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein kann. „Die Wintervorbereitung lief auf jeden Fall so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Für uns ging es das erste Mal ins Wintertrainingslager, das haben wir genutzt, um sechs Tage Sonne zu tanken und auch intensiv an einigen Dingen zu arbeiten. Wir haben gute Fortschritte gemacht und hatten dann auch drei Testspiele, bei denen wir mit den Resultaten sehr zufrieden waren, aber insgesamt noch Luft nach oben hatten“, so Gallai. pik

