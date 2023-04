Höpfingen III hofft auf eine Revanche

SpG Buchen III/Hettingen II – SpG Ahorn: Der Zehnte empfängt am Samstag den Dritten. Die SpG Ahorn will mit einem Sieg an der Tabellenspitze dranbleiben, um noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden zu können.

SpG Großeicholzheim II/Waldh. II/L. II – SpG Adelsheim II/Oberkessach II: Die SpG Adelsheim II/Oberkessach II ist der klare Favorit in diesem Duell. Die Gastgeber stellen das schlechteste Team der bisherigen Saison. 50 Gegentore mussten sie bereits schlucken. Die Offensive ist nicht gerade besser. Vier Tore erzielte die Heimmannschaft bisher – das ist Negativrekord. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine faustdicke Überraschung.

SpG Krautheim II/Westernhausen II – SpG Götzingen II/Eb. II/Schl. II: Wenn die Gäste noch oben angreifen wollen, müssen sie das schwere Auswärtsspiel unbedingt gewinnen. Allerdings müssen sie gegen die zweitstärkste Defensive der Liga ran. Es wird also nicht leicht, die Hintermannschaft zu knacken. Krautheim/Westernhausen II muss aber auch liefern, da sie den Abstand zum Tabellenersten nicht vergrößern wollen und noch realistische Chancen auf die Meisterschaft haben.

SpG Ballenberg II/Berolzh./ Ob. III – Eintracht Walldürn II: Die Eintracht aus Walldürn kann mit einem „Dreier“ gegen die Spielgemeinschaft den Mittelfeldplatz festigen. Die Gastgeber hängen in der bisherigen Saison noch etwas in den Seilen. Dies soll nun gebessert werden.

SpG Bofsheim/Osterburken II – TSV Höpfingen III: Der TSV Höpfingen III will sich im Rückspiel gegen das bisher beste Team der Saison rechen. Die 0:9-Pleite im Hinspiel war ein herber Dämpfer für den TSV. Der Ligaprimus hingegen will weiter fleißig punkten und mit einem Sieg die nächsten wichtigen Zähler im Meisterschaftsrennen sammeln. Die Offensive des Tabellenersten kann sich sehen lassen: 53 Tore stehen auf dem Konto der SpG. Noch ein großes Plus ist die starke Defensive. Da müssen es die Gäste erst einmal schaffen, dass Bollwerk zu knacken, um dem Heimteam Schwierigkeiten zu bereiten.