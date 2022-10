Höpfingen II will zurück in die Erfolgsspur

Bereits am Samstag findet die Partie zwischen dem SV Hettigenbeuern und dem FC Hettingen statt. Beide Mannschaften stehen in der unteren Tabellenhälfte und der SVH nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Hettingen. Der Kreisliga-Absteiger aus dem Buchener Stadtteil will seine Serie nun ausbauen. Die vergangenen zwei Spiele gewann der FC und will nun gegen den SV Hettigenbeuern den dritten Sieg in Folge einfahren.

Zur frühen Anstoßzeit am Sonntag treffen der TSV Höpfingen II und die Spvgg. Hainstadt II aufeinander. Aufgrund der Tabellensituation eine deutliche Angelegenheit für den TSV II, doch man sollte Hainstadt II nicht unterschätzen. Während die Spvgg . zuletzt einen deutlichen Sieg gegen Schweinberg feierte, gab es für den Gastgeber eine knappe Niederlage gegen den Tabellenführer aus Donebach. Der TSV II will mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um am Spitzenquartett dranzubleiben.

Derbytime auf dem Sportgelände des SV Seckach. Der heimische SVS empfängt die Gäste vom SV Großeicholzheim. Die Ortschaften trennen lediglich vier Kilometer, in der Tabelle jedoch sind die beiden Mannschaften weiter auseinander. Schaut man sich den Trend der vergangenen Spiele an, gibt es kaum Hoffnung für Seckach. Der SVS verlor die zurückliegenden fünf Partien, während der SV Großeicholzheim aus fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden holte. Damit steht der SVG völlig verdient auf Rang drei in der Tabelle. In der vergangenen Woche erlebte Großeicholzheim ein Wechselbad der Gefühle mit einem „Happy End“ nach Maß. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schoss Michael Maurer den umjubelten Siegtreffer für die Gelb-Schwarzen. Maurer schoss bislang so viele Saisontore wie der SVS insgesamt.

Der SpG Oberwittstadt II/Ballenberg empfängt den Tabellenzweiten aus, den TSV Mudau II. Die Landesliga-Reserve des TSV feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Auf fremdem Geläuf ist Mudau II bereits spitze. In fünf Partien gab es vier Siege und ein Unentschieden. Dabei schoss der TSV 19 Tore – das ist Liga-Bestwert. Die gute Quote soll auch nach diesem Spiel bestehen bleiben.

Später Nackenschlag zuletzt für die SpG Erftal. In allerletzter Sekunde kassierte die Spielgemeinschaft gegen Großeicholzheim noch ein Gegentor, was gleichzeitig eine Niederlage bedeutete. In der Partie gegen die SpG Sindolsheim/Rosenberg II will Erftal wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um an den Top-Drei dranzubleiben. Die Gäste stehen in der unteren Tabellenhälfte und haben nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Vor heimischem Publikum gab es für den Gastgeber erst einen Sieg. Den Gästen dagegen gelangen auswärts schon zwei Siege. Folgt nun Sieg Nummer drei?

Verfolgerduell beim SV Adelsheim. Die heimische SpG Adelsheim/Oberkessach empfängt den FC Bödigheim. Nach zwei Siegen in Folge gab es am vergangenen Spieltag eine überraschend deutliche Niederlage für Bödigheim. Der FCB hat ein ausgeglichenes Torverhältnis und will auch nach dem Spieltag vor der SpG stehen.

Für die neu gegründete SpG Leibenstadt/Sennfeld II gab es am Sonntag überraschend den zweiten Saisonsieg. Doch nun empfängt man den Ligaprimus. Wieder war es Michael Schnetz der den FC Donebach zuletzt zum knappen Sieg gegen Höpfingen II schoss. Damit hat der Torjäger bereits drei Tore mehr erzielt als die gesamte SpG. Trifft er auch in Sennfeld?

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Hainstadt II ist der FC Schweinberg neuer Tabellenletzter. Nun trifft der FCS auf den TSV Buchen II. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der TSV II seit drei Spielen ungeschlagen. Die Serie soll auch nach der Partie in Schweinberg Bestand haben.