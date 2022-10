Höpfingen II gab sich nicht auf

TSV Höpfingen II – Spvgg. Hainstadt II 3:3

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tore: 1:0 Eisenhauer (22.), 1:1 Camicia (27.), 2:1 Farrenkopf (43.), 2:2 Camicia (70.), 2:3 Yolcu (74.), 3:3 Hartmann (83./Elfmeter). – Schiedsrichter: Arno Trautwein ( Boxberg).

Das Spiel der beiden zweiten Mannschaften des TSV Höpfingen und der Spvgg. Hainstadt startete rasant und die Zuschauer sahen ein gutes A-Klasse-Spiel. Der TSV ging in der 22. Minute durch einen strammen Schuss von S. Eisenhauer in Führung. Die spielstarken Gäste glichen nur kurze Zeit später durch Elivelton Camicia aus. Der Gast war danach die aktivere Mannschaft und erspielte sich einige Chancen. Der TSV setzte jedoch immer wieder einzelne Nadelstiche und nutzte eine der sich bietenden Chancen kurz vor der Halbzeit zum 2:1 durch M. Farrenkopf. Im zweiten Durchgang blieb der Gast weiter das spielbestimmende Team und ging mit einem Doppelpack in der 70. und 73. Minute von Camicia und Yolcu mit 2:3 in Führung. Die gelb-blauen Hausherren gaben sich allerdings nicht auf und wurden nach einer Unstimmigkeit in der Gästeabwehr mit einem Handelfmeter belohnt, welchen N. Hartmann in der 85. Minute zum 3:3-Endstand verwandelte.