Höpfingen hoffte bis zum Schluss

TSV Höpfingen – FC Schloßau 2:3

Höpfingen: Stöckel, Böhme, Hering, Nohe, Balles, Knörzer, Farrenkopf (87. Luca Kuhn), Bauer, Dahlhues (74. Bartesch), Klier (64. S. Diehm), Lukas Kuhn (76. Lukas Schmitt).

Schloßau: Keller, Gornik, Mechler, Prokisch, Dylla, Stuhl, Brech, Benig (67. Scheuermann), Proksch, Link (52. Schäfer), Blumenschein (64. Galm).

Tore: 0:1 Gornik (33.), 0:2 Stuhl (38.),1:2 Lukas Kuhn (50.), 2:2 J. Farrenkopf (52.), 2:3 Lukas Brech (66.). – Schiedsrichter: Adem Muliqi (Ilvesheim). – Zuschauer: 260.

Im brisanten Duell tauchten die Gäste aus Schloßau erstmals in der fünften Minute gefährlich im Gastgeber-Strafraum auf, die Gastgeber besaßen ihre erste Offensivaktion zwei Minuten später. Sie taten sich schwer gegen den selbstbewussten und bisweilen gut kombinierenden FC. Dennoch hatte der Gastgeber in der 21. Minute die erste Großchance. Allerdings traf Oliver Knörzer das Spielgerät nicht optimal, so dass Torsteher Keller keine Mühe hatte.

Nun schienen die heimischen „Gelb-Blauen“ etwas besser im Spiel, wurden aber in der 33. Minute durch einen FC-Angriff über den rechten Flügel kalt erwischt. Schließlich schob Gästeakteur Gornik das Spielgerät zur 0:1-Führung über die Linie. Und fünf Minuten später drippelte sich FC-Kapitän Nico Stuhl willensstark in den TSV-Strafraum und ließ Keeper Stöckel keine Chance zum 0:2. Lukas Brech besaß bald noch eine weitere FC-Chance kurz vor Seitenwechsel, ebenso sein Kollege Gornik gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Lukas Stöckel im TSV-Tor musste Ronny Links Schuss parieren, und im Gegenzug zog TSV-Akteur Lukas Kuhn aus der Ferne ab und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer (50.).

Binnen zwei Minuten stand es 2:2. Jonas Farrenkopf hatte nun beherzt zum Ausgleich getroffen. Er hatte zwei weitere vielversprechende Auftritte in der nun atemberaubend spannenden Partie. Der Gast setzte weiterhin Offensivakzente, und Lukas Brech brachte seine Farben in der 66. Minute wieder mit 2:3 in Front. Der TSV hoffte bis zum Schluss, da der FC weitere „Hochkaräter“ liegen ließ. So auch Nico Stuhl, der per Freistoß in 81. Minute an der Latte scheiterte. Schließlich jubelten die Gäste. ro