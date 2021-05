Höfer und Damnjanovic übernehmen

Sascha Höfer (Kreisliga B1 Hohenlohe) und Aleksandar Damnjanovic (Kreisliga B2, Spielertrainer) übernehmen zur neuen Saison die beiden Mannschaften der SGM Hohebach/Rengershausen. Dies teilte Michael Löber, Abteilungsleiter des TSV Hohebach, mit.

„Die bisherigen Trainer Joe Strauß und Heiko Wolf standen aus persönlichen Gründen nicht mehr für die neue Saison zur Verfügung. Die Gründe seien bei beiden ähnlich: Corona hat für viele freie Abend und Sonntage mit sich gebracht. „Diese Familienzeit ist nun einmal nicht mehr da, wenn der Ball wieder rollt“, erklärte die SGM.

Sascha Höfer passe mit seiner Erfahrung super in das erstellte Anforderungsprofil der SGM. „Über Online-Meetings wurden die jeweiligen Vorstellungen und Erwartungen ausgetauscht und wir haben wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen können.“ Für eine erfolgreiche sportliche Zukunft war es der Wunsch der SGM, dass sich der Trainer der B1 und der Trainer der B2 Mannschaft gut verstehen und die fußballerische Grundeinstellung in die gleiche Richtung geht. „Wir freuen uns darauf, unsere sportlichen Ziele in der neuen Saison in Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerduo anzugehen.“

Höfer trainierte zuletzt die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen, bei der Damnjanovic Spieler war. „Ich hatte mehrere Angebote“, sagt Höfer. „Aber ich wollte mal etwas Anderes sehen und aus dem Raum Mergentheim gezielt weggehen.“ rst

