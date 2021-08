Historisches Spektakel

SV Wachbach – TSV Dünsbach 5:4

Wachbach: Hadamek, Thiessen, B. Dörner, Fries, Kißling, F. Dörner, Feidel, Botsch, Schmitt, Weiß, Wolfarth.

Dünsbach: Ternes, Baumann, Fischer, Huß, Stapf, Kappes, Neundorf, Nowak, Schaffert, Spang, Otterbach.

Tore: 0:1 (9.) Stapf, 0:2 (21.) Kappes (21.), 1:2 (25., Elfmeter) Kißling, 2:2 (30.) Kißling (30.), 3:2 (44.) Wolfarth (44.), 4:2 (76.) Thomas, 4:3 (81.) Huß, 4:4 (86.) Kappes, 5:4 (90.+3, Eigentor). – Schiedsrichter: Patrick Spranz (Sonnenhof Großaspach). – Zuschauer: 220.

Eine spannendes, torreiches und wohl auch unvergessliches Bezirksliga-Spiel sahen die Zuschauer im Wachbacher Sportpark „Erpfental“ zum Auftakt der neuen Spielrunde. In den ersten Spielminuten hatte der SV zwei Freistöße aus dem Halbfeld welche jeweils scharf in den Strafraum gespielt wurden und zu großer Torgefahr führten. Im Anschluss nutzte Julian Stapf aus 16 Metern einen schwerwiegenden Abstimmungsfehler der SV-Defensive zum 1:0 für den TSV.

Nur kurze Zeit später tauchte Kappes nach einem Zuspiel in die Tiefe vor SV-Keeper Hadamek auf, der den scharfen Torschuss toll abwehrte. Nach einer Viertelstunde flankte Fries in den „Sechzehner“ und Thissens Torschuss ging knapp links am Gästetor vorbei und Wachbach setzte die Gäste mit weiteren Angriffen gehörig unter Druck. Jedoch leistete sich der SV in der 21. Minute den nächsten kapitalen Abstimmungsfehler in der Defensive, und Kappes schob unbedrängt zum 2:0 ein. Der SV zeigte jedoch umgehend eine Reaktion als Fries kurz vor dem Strafraum nur per Foul gestoppt werden konnte, den fälligen Freistoß verwandelte Kißling sehenswert zum Anschlusstreffer. Der SVW blieb am Drücker und nach einer Flanke von Botsch erzielte Kißling per Flachschuss das 2:2. Kurz vor der Pause setze sich Fries auf der Außenbahn durch und fand Wolfarth im Strafraum, der dem TSV-Keeper aus kurzer Distanz keine Abwehrchance ließ und den SV in Führung schoss.

Hadamek hält Elfmeter

Im zweiten Durchgang machten die „Blau-Weißen“ das Spiel, und Dünsbach reagierte mit schellen gefährlichen Zuspielen auf Torjäger Kappes. In der 76. Minute verlor der TSV den Ball im Angriffsspiel der SV schaltete schnell um und Thomas konnte den herauseilenden Gästetorhüter überlupfen. Kurze Zeit später verkürzte Huss nach einem Standard per Kopf zum 3:4 für den TSV. Die Begegnung war jetzt an Spannung nicht zu überbieten, und beide Mannschaften spielten mit offenem Visier.

Wiederrum ein langer Ball auf Kappes führte zum umjubelten 4:4 der Gäste. In der 89. Spielminute entschied Schiedsrichter Spranz auf Foulelfmeter für den TSV, SV-Keeper Hadamek parierte allerdings bravourös gegen Schaffert. Jetzt ging es hin und her. Beide Mannschaften spielten auf den Sieg, Kißling hatte nach einem Standard das nächste Tor auf dem Kopf. Der SV machte es eine Minute später wieder besser als Dünsbach einen scharfen Freistoß ins eigene Tor zum 5:4 ins Tor beförderte. Im Gegenzug warf der TSV noch alles nach vorne.

Am Ende bleibt ein für beide Seiten hoch emotionales und unvergessliches Fußballspiel, bei dem beide Mannschaften als Sieger vom Platz hätten gehen können. Solche Spiele hat jeder Freund des Amateurfußballs so eine lange Zeit vermisst.