Herausforderung für den VfB

Für den SV Wachbach hat es nicht gereicht: Im Spitzenspiel in Sindringen führte Wachbach am Mittwochabend schon nach vier Minuten mit 1:0 (Simon Kißling, FE), doch Lukas Endreß (32.) glich für zweikampfstärkere und präsentere Sindringer verdient aus. Ein Wachbacher Abwehrfehler (46.) brachte den Siegtreffer für die SG gegen, in der zweiten Halbzeit besser auftretende Wachbacher. SV-Trainer Arben Kaludra stellte nüchtern fest: „Sindringen war ein starker Gegner, leider ist uns der Ausgleich nicht mehr gelungen.“ Sindringen (42) ist nun wieder Erster vor Altenmünster (41), Wachbach und Gaisbach (beide 40). Das Titelrennen bleibt also spannend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Wachbach

Beim Topspiel in Sindringen fehlten dem SV mit Volkert, Botsch, Gerner, Seitz und Weiß wichtige Spieler. „Gerade die Körperlichkeit und das Kopfballspiel von Volkert hätten wir gebraucht“, meinte Trainer Arben Kaludra. Vergangenen Sonntag hatte sich Wachbach in Gaildorf lange Zeit schwergetan, am Ende aber gewonnen. „Der Kunstrasen war sehr rutschig, das war beinahe gefährlich“, so Kaludra. „Nach vielen Nachlässigkeiten haben wir uns in der zweiten Hälfte gesteigert und das Spiel gedreht.“ Mit Mainhardt kommt nun ein Team aus dem oberen Drittel nach Wachbach. „Mainhardt verteidigt sehr tief und ist stark bei Kontern und Standardsituationen. In der Vergangenheit waren die Duelle oft hitzig. Wir müssen da geduldig nach vorne spielen, ohne die Restverteidigung zu vernachlässigen. Das letzte Aufeinandertreffen in Wachbach haben wir verloren.“

TV Niederstetten

Mit einer ausgeglichenen Bilanz (7-5-7) und 26 Punkten steht der TV Niederstetten auf Rang neun der Tabelle und damit solide da. Zuletzt spielfrei steht nun das Match bei der SGM Altenmünster/ESV Crailsheim an. „Das wird verdammt schwer“, sagt Trainer Henning Westphal. „Altenmünster hat seit elf Spielen nicht verloren, dieses Jahr bisher alles gewonnen. Im Hinspiel waren wir sehr gut und deren frühe rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ihr Erfolgsrezept ist defensiv gut stehen und kontern.“ Für den TV-Coach bedeutet das, Lösungen mit dem Ball finden und gleichzeitig gut absichern. „Wie gesagt, es wird eine schwierige Aufgabe, ich sehe uns aber nicht chancenlos. Felix Sbongk (Uni) und Marcel Böhm (Verletzung) fehlen, alle anderen sind da.“

VfB Bad Mergentheim

Mehr zum Thema Bezirksliga Hohenlohe Für den VfB sollte etwas gehen Mehr erfahren

Nach 0:3 Rückstand noch 4:3 zu gewinnen – das zeugt von einer guten Moral. Dem VfB gelang dieses Kunststück in Michelfeld und er verbesserte sich in der Tabelle auf Rang zehn. „Das war Begeisterung pur“, schwärmte VfB-Sportvorstand André Herber nach der Partie. „Das kann nur der Fußball.“ Der VfB war spielbestimmend, doch die Tore fielen für Michelfeld. Eine verunglückte Flanke und zwei Elfmeter stellten den Spielverlauf bis zur Pause auf den Kopf. Doch der VfB kam danach sofort zurück und erzielte durch den agilen Luis Zehnter den Anschlusstreffer. Der Rest ist schnell erzählt. Mit drei weiteren Toren drehte das Team innerhalb von 20 Minuten das Spiel. Herber sprach dem Team ein großes Lob für die Mannschaftsleistung sowie einer außerordentlichen Energieleistung aus.

Mit dem Ex-Landesligisten Sindringen/Ernsbach kommt nun die die schwierigste Aufgabe der Rückrunde. „Wir müssen erneut ans Limit gehen und wollen die Herausforderung annehmen. Leider fallen einige Spieler verletzungsbedingt aus. Auch der Einsatz von Torwart Sven Bornhorst ist noch nicht sicher.“