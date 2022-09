Heimstärke spricht für Assamstadt

So kann es eben auch gehen – erst mausert man sich durch starke Leistungen in den ersten Spielen zu einem Geheimfavoriten auf das obere Drittel und dann geht man 1:5 baden. Klar, mit einem Punktgewinn gegen Assamstadt hat beim SV Pülfringen wohl niemand so richtig gerechnet, aber mit einer so deutlichen Klatsche wohl auch nicht. Es wird also Zeit für einen Aufbaugegner. Da kommt die Partie gegen die SpG Welzbachtal gerade recht. So richtig fair ist diese Bezeichnung natürlich nicht, trotzdem hatte der Aufsteiger zuletzt immer wieder Schwierigkeiten. Insofern haben die Pülfringer gute Chancen, den Weg auf die Siegerstraße zurückzufinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Statistiken sind etwas richtig Schönes. So lässt sich unter anderem herauslesen, dass sowohl der TSV Assamstadt als auch die Kickers DHK Wertheim mit nur einem verpassten Sieg zu den besten Heimteams der Liga zählen. Blöd nur, dass im direkten Aufeinandertreffen nur eine der Mannschaften den Austragungsort stellen darf.

Und da sieht die Gemengelage völlig anders aus, denn: Auswärts stehen die Wertheimer noch ohne Punkte da. Das Selbstbewusstsein der Kickers wird trotzdem aus allen Nähten platzen – immerhin hat man sich zuletzt deutlich gegen Unterschüpf/Kupprichhausen durchgesetzt. Mit Assamstadt hat man aber ein anderes Kaliber vor der Brust. Der TSV reiht bislang Topleistung and Topleistung und wird alles daransetzen, die Tabellenführung auszubauen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Tauberbischofsheim Die „Neuen“ treffen aufeinander Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Reichholzheim mit spätem Siegtreffer Mehr erfahren Kreisklasse C TBB Den ersten Platz im Blick Mehr erfahren

Im Nacken der Assamstädter lauert derzeit der VfB Reicholzheim. Die „Blau-Weißen“ können mit ihrer bisherigen Ausbeute richtig zufrieden sein. Währenddessen dürften bei der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen schon alle Alarmglocken schrillen. Nach einigen knappen Ergebnissen bekam man am vergangenen Wochenende eine heftige Abreibung. Noch ist man oben dran – ein weiteres Stolpern darf sich die Spielgemeinschaft aber vorerst nicht mehr erlauben. Die „Schüpfer“ müssen im Spiel gegen die formstarken Reicholzheimer alles in die Waagschale werfen.

So wird auch Türkgücü Wertheim auftreten müssen. Die Jungs von Trainer Pasquale Stefania werden es gegen den FV Brehmbachtal sehr schwer haben. Auch wenn es sich aus der derzeitigen Tabellensituation nicht richtig herauslesen lässt, spielt der FV bislang eine ordentliche Saison. In den letzten drei Wochen gab es für die Spielgemeinschaft zwar nur einen Sieg, gegen Assamstadt und Unterschüpf/Kupprichhausen nahm man aber jeweils einen Punkt mit. Wenn die „Gelb-Blauen“ an die Leistung der Vorwochen anknüpfen, könnte gegen Wertheim der dritte Sieg der Saison eingefahren werden.

Beim FC Hundheim/Steinbach will es weiterhin nicht rund laufen. Zuletzt reichte es nur zu einem Remis gegen die SG RaMBo. Nun muss die Truppe von Michael Hackenberg gegen den TSV Gerchsheim ran. Kein einfacher Gegner, auch wenn der TSV zuletzt ebenfalls immer wieder strauchelte. Zudem hat die Partie einen richtungsweisenden Charakter: Wenn Hundheim Federn lässt, wird man sich so schnell wohl nicht mehr aus dem Tabellenkeller befreien können.

Da wäre er fast gewesen – der erste Punktgewinn der Spielzeit. Am Ende musste sich die SpG Balbachtal dem VfB Reicholzheim dann doch geschlagen geben. Die knappe Niederlage dürfte aber etwas Hoffnung aufkeimen gelassen haben. Beim Heimspiel gegen die SG RaMBo sollte es wirklich mal klappen. RaMBo manövriert sich bislang mal mehr und mal weniger konsequent durch die Saison und scheint nicht unangreifbar zu sein.

Die Partie zwischen dem TSV Tauberbischofsheim und der SpG Schwabhausen/Windischbuch verspricht guten Offensivfußball und kreative Akzente. Beide Teams sind seit Wochen gut drauf und werden alles daransetzen, sich weiter oben festzubeißen. Die Kreisstädter gehen zwar mit einem leichten Favoritenstatus in die Begegnung – doch gerade die Schwabhäuser Offensive könnte den TSV vor einige Probleme stellen.