Heimsieg fest eingeplant

In das Landesliga-Heimspiel gegen VfK Diedesheim II gehen die Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Sonntag, 31. Oktober (13 Uhr in Dittwar) als klarer Favorit. Der Tabellensiebte hat bislang erst ein Saisonspiel gewinnen können. Jedoch gelang dies am vergangenen Spieltag in Waldangelloch – und das dürfte den Gästen Selbstvertrauen für das Spiel gegen den Tabellenführer geben. Deshalb wird trotz der vermeintlich klaren Ausgangslage eine konzentrierte Leistung der Heimelf nötig sein, um als Sieger vom Platz zu gehen, zumal die zuletzt stark aufspielende Lisa Schneider, Stürmerin Ellen Boccagno, Abwehrspielerin Jana Schäffner sowie Torspielerin Christina Schuchmann fehlen werden. Zurück im Team werden Laura Hartnagel und Verena Dörr sein. sh

