„Heeschter“ feiern Derbysieg

Spvgg. Hainstadt – TSV Buchen 1:0

Hainstadt: Nico Münch, Kraft, Müller (66. Ehret), Camicia, Geier (46. Grimm), Golderer (72. Yolcu), Guthmann, Marc Hinner, Kreuter (89. Meier), Schüßler, Wiese.

Buchen: Bethäuser, Gruslak, Kai Hinner, Penner, Trabold (84. Gehrig), Henn, Ivanov, Kohlmann, Lutz, Schwing (73. Grasberger), Münch.

Tor: 1:0 Wiese (76.). – Schiedsrichter: Michael Schellmann ( Krautheim).

Nach Abpfiff stand den Hainstadter Spielern die Freude ins Gesicht geschrieben. Lange hat es nach einem 0:0-Unentschieden gegen den Tabellennachbarn und Stadtrivalen TSV Buchen ausgesehen. Dann abe belohnten sich die Spieler doch noch mit einem Tor und gingen im Derby als Sieger vom Platz. „Es gibt nichts Schöneres als Derbysiege“, sagte Hainstadts Spielertrainer Christoph Meier nach der Partie.

Diese war ab der ersten Minute von intensiven Zweikämpfen geprägt. Beide Teams wollten einen Dreier mit nach Hause nehmen – und sie gaben alles dafür.

Dennoch spielte sich das Geschehen gerade in der ersten Hälfte meist im Mittelfeld ab. Wenn die Spielvereinigung doch mal mit dem Ball ins letzte Drittel kam, fand dieser keinen Abnehmer oder der Angespielte verarbeitete den Ball nicht richtig. Auf der anderen Seite ein ähnliches Spiel. Die Buchener kreierten hauptsächlich nach Fehlern der Einheimischen ein paar hochkarätige Chancen. Dennoch landete der Ball nicht im Tor.

„Ich hätte gerne noch vor der Pause das 1:0 gesehen“, sagte Spielertrainer Meier nach der Begegnung. Dennoch lobte er seine Jungs: „Wir haben es in den ersten 45 Minuten nicht schlecht gemacht und aus dem Spiel heraus wenige Chancen zugelassen. Dennoch haben wir es verpasst, mit dem letzten Pass eine hundertprozentige Torchance herauszuspielen“, analysierte er.

In der zweiten Hälfte war Buchen die spielstärkere Mannschaft. Die Männer von Trainer Björn Felch erarbeiteten sich nach Ecken und aus dem Spiel heraus so manche Chance. Dennoch waren es die Gastgeber, die nach 76 Minuten jubeln durften: Abwehrchef Markus Wiese köpfte nach einer Ecke von Benjamin Schüßler den Ball an Torwart Marco Bethäuser vorbei in die Maschen. Eine zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung.

Anschließend verteidigte die Heimelf geschlossen die Angriffe des TSV. Gerade Torwart Nico Münch war mit einigen Glanzparaden ein ganz wichtiger Faktor. So ließ sich die Spielvereinigung nach Abpfiff unter großem Jubel von den mehr als 200 Zuschauern feiern.

Spielertrainer Christoph Meier zeigte sich glücklich darüber, dass sich sein Team am Ende doch noch belohnt hat. „Die Punkte können wir gut gebrauchen“, stellte er fest. Mit Blick auf die Tabelle ist er zufriedenen mit dem bisherigen Saisonverlauf – obwohl man den einen oder anderen Punkt „unnötig“ habe liegen lassen, erklärte er. „Wir müssen uns da an die eigene Nase fassen“, stellte er fest. Die mangelnde Chancenverwertung und Leichtsinnsfehler der Spieler führte er als Gründe an.

Nun warten noch drei Auswärtsspiele auf Hainstadt. Mit Zimmern und Heidersbach treffen die „Heeschter“ zunächst auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte, bevor zum Abschluss noch ein Topspiel gegen den SV Osterburken wartet. Meier warnt davor, die Teams zu unterschätzen. Jede Mannschaft sei gefährlich.

Dennoch gehe es gerade beim Topspiel gegen Osterburken um viel: „Es ist für beide Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte er. Sein Ziel bis zur Winterpause hat er schon einmal herausgegeben: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich mitnehmen.“