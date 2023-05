Hattrick für die SGM?

Im Halbfinale des Sparkassen-Bezirkspokal Hohenlohe der Frauen stehen sich am Mittwoch, 3. Mai, um 18.30 Uhr die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach und der SV Westernhausen sowie der TSV Pfedelbach und die Spvgg Gammesfeld gegenüber.

Da steht natürlich folgende Frage im Raum: Gelingt es den Frauen der Spielgemeinschaft Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach zum dritten Mal in Folge, das Endspiel im Sparkassen-Bezirkspokal Hohenlohe zu erreichen? Die Hürde im Halbfinale ist sehr hoch und heißt SV Westernhausen, der ungeschlagen die Tabelle der Regionenliga Staffel 1 anführt.

Aber auch die SGM Weikersheim ist ungeschlagen, allerdings eine Liga tiefer in der Bezirksliga Hohenlohe. In der vergangenen Saison hatte man freiwillig nach souverän errungener Meisterschaft auf den Aufstieg in die Regionenliga verzichtet.

Der SV Westernhausen schaltete nach Freilos in Runde eins den Titelverteidiger SGM TSV Crailsheim II/Jagstheim in Runde zwei aus (4:1) und schoss im Viertelfinale die SGM Mulfingen/Dünsbach/Gerabronn aus dem Wettbewerb (5:0). Die SGM Weikersheim setzte sich mit 2:0 gegen Michelfeld und mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen die SGM Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg durch. Im Viertelfinale bereitete dann der SC Amrichshausen keine Probleme und wurde mit 6:1 geschlagen.

Im vergangenen Jahr unterlag die SGM Weikersheim im Endspiel in Waldenburg knapp mit 1:2 gegen Crailsheim II/Jagstheim, das Jahr davor unterlag die SGM das Endspiel auf eigenem Platz dem gleichen Gegner deutlich mit 1:5.