Hartes Pflaster für FC Bödigheim

Durch zwei Siege in den vergangenen beiden Partien gab es am vergangenen Donnerstag für den FC Bödigheim erstmals Veränderungen in der Tabelle. Der FCB schob sich durch den Derbysieg gegen Seckach an zwei Teams in der Tabelle vorbei auf einen direkten Nichtabstiegsplatz. Nun muss der FC allerdings zur Mannschaft der Stunde. Der TSV Höpfingen II hat die letzten fünf Begegnungen allesamt gewonnen und schielt nach einem verpatzten Saisonstart sogar noch nach oben in der Tabelle. Der TSV II geht als Favorit in das Spiel, wird den FC aber keinesfalls unterschätzen.

Durch Spielausfälle in den vergangenen Wochen hat der SV Hettigenbeuern zum Teil drei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert und hat somit noch alle Chancen, sich oben wieder ran zu pirschen. Dieser Grundstein soll mit einem Sieg bei der Spvgg. Hainstadt II gelegt werden.

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien hat sich die SpG Mudau/Schloßau II von den Abstiegsrängen ins Mittelfeld der Tabelle gekämpft. Da zum jetzigen Zeitpunkt, wo man noch den einen oder anderen Zähler im Abstiegskampf benötigt, ausgerechnet der Tabellenführer kommt, bleibt abzuwarten, ob man diesem ein Bein stellen kann. Die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen hat ihre eigene Stärke zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim 5:1-Sieg am Gründonnerstag gegen Hainstadt II war vor allem Lukas Breunig mit drei Treffern der überragende Mann bei der Spielgemeinschaft. Kann die Heimelf Breunig stoppen oder schlägt er wieder zu?

Verfolgerduell auf dem Sportgelände des TSV Oberwittstadt: Die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg empfängt die SpG Erftal. Die Gäste verloren zuletzt ihre Partie gegen Mudau/Schloßau II und verabschiedeten sich damit wohl zumindest vorübergehend von den vorderen Plätzen. Das Team, das diese Partie für sich entscheidet, kann wohl oben noch ein Wörtchen mitsprechen. Ein Unentschieden wäre für beide Mannschaften zu wenig.

Etwas überraschend steht nach wie vor der FC Zimmern unter den Top-Teams. Kann der FCZ die derzeit konstant guten Leistungen in den nächsten Wochen auf den Platz bringen, wird er auch am Ende der Saison in den oberen Tabellenregionen zu finden sein. Gegen die SpG Adelsheim/Oberkessach hat der FC die nächsten drei Punkte fest eingeplant.

Durch das jüngste Unentschieden musste die SpG Sindolsheim/Rosenberg II ihre Tabellenführung wieder abgegeben. Nun geht es zum SV Großeicholzheim. Der SVG hat von den vergangenen fünf Spielen drei verloren und nur eines gewonnen. Damit büßte der SV Plätze und wichtige Zähler ein. Die SpG will mit einem Sieg den direkten Aufstiegsplatz und damit Rang zwei verteidigen. Das Hinspiel der beiden Teams endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für die SpG.

Bei der Partie SV Seckach gegen SpG Bofsheim/Osterburken II geht es wohl nur noch für die Hausherren um etwas. Die Gäste sind zu weit abgeschlagen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Seckach dagegen muss dieses Aufeinandertreffen unbedingt gewinnen.