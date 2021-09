„Harter Brocken“ für den FCS

SpG Götzingen/Eberstadt – FC Schweinberg: Die Freude beim FC Schweinberg über den ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende war groß. Diesen Schwung gilt es für das Team von Frank Michel und Alexander Stang, nun mitzunehmen, denn mit der SpG Götzingen/Eberstadt wartet ein „harter Brocken“ auf den FCS. Die Heimmannschaft ist in den vergangenen Wochen etwas aus dem Tritt gekommen, verlor die drei zurückliegenden Partien und rutschte auf den siebten Tabellenplatz ab.

SV Osterburken – TSV Buchen: Bei den Gästen aus Buchen läuft es derzeit. Vier Siege aus den vergangenen vier Spielen holte der TSV und kletterte auf den dritten Platz – sogar punktgleich mit Tabellenführer Krautheim/Westernhausen. Gegen den SV Osterburken wird es sicherlich aber kein Selbstläufer für das Team von Sven König. Die Römerstädter knöpften am vergangenen Spieltag dem Titelfavoriten TSV Mudau einen Punkt ab.

Eintracht Walldürn – Spvgg. Hainstadt: Sicherlich keine guten Erinnerungen werden die Spieler der Walldürner Eintracht an das letzte Aufeinandertreffen mit der Spvgg. Hainstadt im vergangenen Oktober haben. Gleich sieben Tore schenkte die Spvgg.-Offensive der Eintracht ein. Kapitän Benjamin Schüßler traf doppelt, Elivelton Camicia sogar dreifach. Nun muss die Heimmannschaft hoffen, dass den Gästen noch die 1:4-Niederlage gegen Gommersdorf II in den Knochen steckt.

VfR Gommersdorf II – TSV Mudau: Punkte ließen die Gäste aus dem Odenwald am vergangenen Spieltag gegen Osterburken liegen. Durch das Unentschieden verlor der TSV die Tabellenführung an Krautheim/Westernhausen. Mit einem Sieg gegen den VfR Gommersdorf II kann sich das Team von Maurice Beier diese aber wieder zurück holen.

TTSC Buchen – SpG Krautheim/Westernhausen: Der Tabellenführer gastiert beim Drittletzten. Das spricht eigentlich für sich, doch ganz abschreiben darf man den TTSC Buchen nicht. Das Team von Muhammed Cakar ist nach Urlaub und Verletzung erst seit zwei Wochen wieder vollständig und muss sich finden. Krautheim/Westernhausen wird jedoch alles daran setzen, die Tabellenführung zu verteidigen, denn die Konkurrenz ist der Spielgemeinschaft dicht auf den Fersen.

FC Donebach – SV Schlierstadt: Die Gäste haben lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto. Beide Teams müssen aufpassen, dass sie nicht auf die Abstiegsplätze abrutschten, denn Schweinberg und Hettingen im Tabellenkeller punkteten am vergangenen Wochenende erstmals. Zudem muss der FC Donebach den Ausfall von Torjäger Michael Schnetz kompensieren. Der Stürmer hat sich einen Innenbandriss zugezogen.

SpG Sennfeld/Roigheim – VfB Heidersbach: Bei der heimischen Spielgemeinschaft ging es in den vergangenen Wochen aufwärts. Seit drei Spielen ist das Team von Michael Lieb jetzt schon ungeschlagen und stellt mit 27 Toren weiterhin die mit Abstand beste Offensive der Liga. Gegen den VfB Heidersbach, der jüngst gegen Waldhausen/Laudenberg gewann, soll die Siegesserie fortgesetzt werden, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

VfB Altheim – FC Hettingen: Streng genommen ist dieses Spiel kein Derby, aber irgendwie ist es das doch. Mit ihren zweiten Mannschaften in der B-Klasse bilden die beiden Vereine schon eine Spielgemeinschaft. Man kennt sich also untereinander. Altheim war am vergangenen Wochenende spielfrei und konnte sich von der Niederlage im Pokalfinale gegen Mudau erholen, um jetzt wieder voll anzugreifen. Der FC holte jüngst gegen Walldürn seinen ersten Punkt in dieser Saison.

