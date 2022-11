Hart erarbeitete Punkte

TSV Mudau – TuS Großrinderfeld 4:3

Mudau: Dörsam, Knapp, Hutter, Lorenz, Throm (89.Hilbert), Geier, Hartl (53. Mechler), Hoffmann, Galm (69. Sigmund), Hornbach, Sperl (80. Haber).

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, Ille, Gernert, K. Michel, Richter (88. J. Leuchtweis), Schmitt, F. Michel, Thoma, Mühleck (47. Y. Leuchtweis, Berger (79. Behringer).

Tore: 0:1 Richter (9.), 1:1 Hoffmann (19.), 2:1 Galm (21.), 2:2 F. Michel (22.), 3:2 Sperl (56.), 3:3 Thoma (58.), 4:3 Throm (72., Handelfmeter). Schiedsrichter: Philipp Freese (Neckarau). – Zuschauer: 175.

Wegen eines beim Aufwärmen verloren gegangenen Verlobungsringes einer Schiedsrichter-Assistentin unterstützten beide Teams vor Spielbeginn die Suche der Unparteiischen im weitläufigen Odenwaldstadion, und TSV-Kapitän Marvin Geier avancierte als ehrlicher Finder zum „Herr der Ringe“. Danach war aber Fußball angesagt und es sollte sich ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert entwickeln.

Den besseren Auftakt erwischten die Gäste, die von Beginn an Nadelstiche setzten und folgerichtig in der neunten Minute den Führungstreffer erzielten, als Richter allein vor Dörsam auftauchte und diesem keine Abwehrchance ließ. Der TSV Mudau zeigte sich aber keineswegs geschockt und kam in der Folge seinerseits zu ersten Chancen. Eine ebensolche nutzte Hoffmann in der 19. Minute nach einer feinen Einzelleistung und sorgte für den schnellen Ausgleich.

Nur zwei Minuten später war aufseiten der Gastgeber abermals Torjubel angesagt, als sich Torjäger Throm über links glänzend in Szene setzte und Galm sein Zuspiel aus Kurzdistanz zur 2.1-Führung in die Maschen des Gästetores drückte. Eine weitere Zeigerumdrehung später nutze F. Michel die aus dem Torerfolg resultierende Unkonzentriertheit beim TSV Mudau konsequent aus und sorgte mit seinem strammen Schuss für den 2:2-Ausgleich. In der Folge erspielten sich die Odenwälder eine klare Feldüberlegenheit konnten bis zum Seitenwechsel aber kein Kapital daraus schlagen.

Im zweiten Durchgang waren elf Minuten gespielt, ehe Sperl mit einem sehenswerten Schlenzer ins Tordreieck für einen weiteren Höhepunkt im Spiel sowie die abermalige TSV-Führung sorgte. Aber auch diesmal sollte der Spielstand nicht lange Bestand haben, der „Tag der offenen Tür“ in der TSV-Defensive war noch nicht vorbei und Thoma besorgte unter tätiger Mithilfe des ein oder anderen TSV-Akteurs postwendend das 3:3.

In der 72. Minute zeigte der hervorragend leitende Schiedsrichter Freese schließlich nach einem Handspiel auf den Punkt, und Throm übernahm die Verantwortung und ließ Gästekeeper Liebenstein mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck keine Abwehrchance. Auch jetzt waren die gut aufgelegten Gäste bis zum Schluss bemüht, die drohende Niederlage abzuwenden, der TSV ließ sich nun aber nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und erfreute sich und seinen Anhang mit drei hart erarbeiteten Punkten.