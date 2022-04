Handys sind wichtig

Der neue Spielmodus in der Landesliga Odenwald bringt es mit sich, dass „Mitten in der Saison“ höchste Spannung herrscht. Während des Nachholspieltags am morgigen Mittwoch geht es für gleich für fünf Mannschaften um die Wurst – naja, besser gesagt für vier, weil der TSV Oberwittstadt spielfrei ist und nur hoffen kann, dass die Ergebnisse zu seinen Gunsten stehen werden.

Klar ist: Sollten Höpfingen (daheim gegen Waldbrunn) und Reichenbuch (in Lauda) ihre Spiele gewinnen, wäre „Wittscht“ in der Abstiegsrunde gelandet. Auch Schloßau (in Assamstadt) und Wagenschwend (in Grünsfeld) haben noch theoretische Chancen, sich für die Meisterrunde zu qualifizieren. Dazu müssten beide ihr Spiel gewinnen; parallel Reichenbuch und Höpfingen verlieren.

Die Handys der Funktionäre müssen also gut geladen sein. mf

