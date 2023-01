„Haltung zeigen und handeln“ heißt es am heutigen 27. Januar auch wieder für die „badische Fußballfamilie“. Alle Vereine können sich dabei am „Erinnerungstag im Deutschen Fußball“ auf Instagram an der Kampagne beteiligen und damit ein Zeichen setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem „Erinnerungstag im deutschen Fußball“ gedenken der DFB und seine Landesverbände, die Deutsche Fußball-Liga und ihre Vereine sowie die gesamte deutsche Fußballfamilie der Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 wurden die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz befreit. Zwischen 1940 und der Befreiung durch die alliierten Truppen waren dort mehr als eine Million Menschen von den Nationalsozialisten systematisch ermordet worden.

„Haltung zeigen und handeln“: Getreu diesem Motto kämpften Mädchen und Frauen vor mehr als 80 Jahren in Deutschland und in den überfallenen europäischen Ländern gegen das nationalsozialistische Terrorregime. Bis heute werden ihre Geschichten viel zu selten erzählt. Deshalb rückt nun die 19. Kampagne des „Erinnerungstags im deutschen Fußball“ diese Mädchen und Frauen mit Mut und Selbstbehauptungswillen zurecht in den Mittelpunkt.

Mehr zum Thema Fußball Quatschen mit den Profis Mehr erfahren DFL-Neujahrsempfang Watzke: Deutscher Fußball im Vergleich sehr wettbewerbsfähig Mehr erfahren

2004 wurde der Gedenktag durch die Initiative „!Nie wieder“? geschaffen, um die Botschaft der Überlebenden des Konzentrationslagers weiterzutragen. Die Initiative wird seit Jahren vom deutschen Fußball unterstützt und richtet sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus. Das Bündnis besteht aus Einzelpersonen, Fangruppen und Fanprojekten, Vereinen, Verbänden und Institutionen. ak