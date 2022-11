Hallensaison wird eröffnet

Die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim starten morgen in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen mit dem ersten Spieltag der E-und F-Junioren in die neue Hallensaison.

Das Eröffnungsspiel zwischen den F-Junioren des Gastgebers SV Königshofen und des VfR Gerlachsheim wird um 11 Uhr angepfiffen. Mit von der Partie sind am Samstagvormittag auch die F-Junioren des FV Lauda, VfB Boxberg-Wölchingen, TSV Assamstadt, FC Gissigheim sowie SV Wittighausen.

Mit dem Lokalderby der E-Junioren vom SV Königshofen und FV Lauda geht es ab 14 Uhr weiter. Die anderen Teams, die sich spielerisch messen, setzen sich aus dem FC Grünsfeld, dem TSV Gerchsheim, dem FV Oberlauda und dem TuS Großrinderfeld zusammen.

Da bei den E-Junioren eine Passpflicht besteht, bittet der Kreisjugendausschuss die Mannschaftsbetreuer der Teams ausdrücklich, bereits vorab zuhause einen Online-Spielberichtsbogen zu erstellen, auszudrucken und rechtzeitig der Turnierleitung zu übergeben. Dabei ist auch darauf zu achten, dass ein vollständiger SpielerpassOnline (mit Bild) im DFBnet vorhanden ist.

Weitere Informationen zum Hallenfußballprogramm der Junioren im Fußballkreis Tauberbischofsheim sowie die kompletten Spielpläne sind im Internet auf der Homepage des Kreisjugendausschusses abrufbar. kja