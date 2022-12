Hallenrunde des BFV

Für die Mädchen-Fußballerinnen innerhalb des Badischen Fußball-Verbandes beginnt die Futsal-Hallenrunde. Die ersten Turniere finden dabei heute, 3. Dezember, in der Sporthalle Am Wört in Tauberbischofsheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Juniorinnen-Futsal-Hallenrunde haben sich sich 89 Mannschaften angemeldet (22-B-Juniorinnen-, 25- C-Juniorinnen- und 18 D-Juniorinnen-Teams sowie acht A-Juniorinnen- sowie 16 E-Juniorinnen-Teams. Bei den B-, C- und D-Juniorinnen geht es jeweils an zwei Spieltagen im Modus Jeder-gegen-Jeden (Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel). Gespielt wird jeweils um die Qualifikation für die BFV-Endrunde.

Bei den C-Jugendlichen stehen sich heute in Tauberbischofsheim ab 9 Uhr gegenüber: SC Klinge Seckach, TSV Tauberbischofsheim, FC Astoria Walldorf II, FC Hettingen und TuS Mongolsheim II. Das „Rückrunden-Turnier“ findet am 15. Januar in Sandhofen statt.

Mehr zum Thema Tischtennis Eigene Positionen festigen oder verbessern Mehr erfahren Tischtennis Viele knappe Spielausgänge sind möglich Mehr erfahren

Bei den D-Juniorinnen treffen ab 11.45 Uhr aufeinander: TSV Tauberbischofsheim, Eberbacher SC, SC Klinge Seckach, TSG Hoffenheim II; SG Hohensachsen, FC Astoria Walldorf und FC Hettingen. Hier findet das zweite Turnier am 15. Januar in Wieblingen statt. ptt