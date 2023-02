Hallenmeister werden ermittelt

Die Futsal-Kreismeisterschaften der Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim sind auf der Zielgeraden. Am kommenden Wochenende (4./5. Februar) werden in der Halle am Wört in Tauberbischofsheim die Titelträger bei den C-und D-Junioren ermittelt. Die an der Endrunde teilnehmenden Teams haben sich in der bereits vor wenigen Wochen gespielten Vorrunde erfolgreich behauptet.

C-Junioren

Den Auftakt machen am Samstag ab 11 Uhr die C-Junioren mit zehn Teams, aufgeteilt in zwei Vorrundengruppen. Die jeweils beiden erstplatzierten Mannschaften ziehen ins Halbfinale ein.

Die Auftaktbegegnung lautet JSG Hundheim-Stb./Reicholzheim/Uissigheim gegen JSG Schönfeld/ Großrinderfeld/Gerchsheim. Mitstreiter in dieser Gruppe (E) sind die Dorfkickers Mainschleife, die JSG Mittleres Taubertal und die zweite Garnitur der JSG Umpfertal. In der zweiten Gruppe treten neben den C-Junioren des TSV Assamstadt die Nachwuchskicker der JSG Brehmbachtal, JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim und der JSG Umpfertal an. Vervollständig wird das Teilnehmerfeld mit dem zweiten Team aus dem Mittleren Taubertal.

Ab 15 Uhr steht das Semifinale auf dem Programm.

D-Junioren

Die Endrunde der D-Junioren geht am Sonntag bereits ab 10.30 Uhr über die Runden. Im Eröffnungsspiel stehen sich gleich zwei Teams des Gastgebers TSV Tauberbischofsheim gegenüber. Daneben spielen in dieser Gruppe die D-Junioren des FC Wertheim-Eichel sowie der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lauda/Oberlauda/Gerlachsheim, JSG Brehmbachtal und der JSG Külsheim/Reicholzheim/Hundheim-Stb.

Unmittelbar danach (10.41 Uhr) greifen dann mit dem vereinsinternen Kräftemessen der beiden Teams vom TuS Großrinderfeld die Meisterschaftsaspiranten der zweiten Gruppe in das Spielgeschehen ein. Sie müssen sich in dieser Gruppe gegen die Kicker der JSG Oberbalbach/Mergentheim/Edelfingen, JSG Nassig/SG RaMBo, dem SV Wittighausen und einem weiteren Team des TSV Tauberbischofsheim behaupten, um ihre Titelchancen zu wahren.

Mit den Halbfinalbegegnungen beginnt gegen 16.15 Uhr die entscheidende Turnierphase.

Der Eintritt für Zuschauer ist an beiden Tagen frei.