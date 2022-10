Halbzeitführung reicht nicht aus

SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II – SV Edelfingen 3:3

Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II: Düll, Mohnke (46. Pommert), Kloos (80. Fermüller), Maier, Witnebel (4. Mätzsch), Müller (46. Alsayed Ali), Bernhardt, Ulsamer, Göttfert, Burkhardt, Köstler.

Edelfingen: N. Ulshöfer, Linsenmayer, Giminski, Niewiadomski, Freund (88.S Popescu), H. Popescu (85.T. Ulshöfer), Hardalau, Tamas, Wolpert (46. Bean), Krebs, Körner.

Tore: 0:1 Göttfert (19./Eigentor), 1:1 Bernhardt (22.), 1:2 Hardalau (45.+2), 1:3 Hardalau (45./), 2:3 Köstler (68.), 3:3 Köstler (75.). – Schiedsrichter: Armin Volpp (Schöntal).

Es bleibt dabei: Die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II ist zuhause und der SV Edelfingen auswärts weiterhin ungeschlagen. Im B3-Verfolgerduell reichte den Gästen eine 3:1-Halbzeitführung nicht zum Sieg. „Das 3:3-Unentschieden fühlt sich jetzt wie eine Niederlage an“, meinte SVE-Coach Patrick Ulshöfer nach der spannenden Partie in Weikersheim. Jochen Stanzel, der zusammen mit dem gestern verhinderten Robin Waldmann für die Zweite der Weikersheimer verantwortlich zeichnet, war dagegen recht zufrieden: „Die junge Mannschaft hat sich gegen starke Edelfinger gut geschlagen und trotz verschlafener Schlussphase der ersten Hälfte t noch ein 3:3 geschafft. Die Gelb-Rote Karte hat uns dabei natürlich in die Karten gespielt.“

Nach einer Rangelei entschied der souveräne Schiedsrichter Armin Volpp völlig zurecht auf „Gelb“ für beide Streithähne. Da aber Mike Tamas bereits zuvor verwarnt worden war, mussten die Gäste die letzte halbe Stunde des Spiels in Unterzahl bestreiten. „Ich glaube, dass wir ohne diesen unnötigen Platzverweis das Spiel gewonnen hätten“, kommentierte der Edelfinger Coach die Schlüsselszene des Spiels und ärgerte sich über die Disziplinlosigkeit seines Spielers ohne diese explizit zu benennen.

Nach anfänglichem Abtasten übernahmen die Gäste das Kommando und spielten sich auch die ersten Torgelegenheiten heraus. Nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen verfehlte Horatiu Popescu nur knapp das Ziel, zwei Minuten später rettete ein Weikersheimer Abwehrspieler in höchster Not. In der 19. Minute hatten die Gäste dann ihrerseits Glück, dass das Leder im Anschluss an eine Ecke von einem Weikersheimer zum 0:1 ins eigene Tor abgefälscht wurde. Nur drei Minuten später nutzte Matthias Bernhardt die erste Chance der Gastgeber zum Ausgleich. Zwei sehenswerte Distanzschüsse aufs Gästetor folgten, ehe wieder der SV Edelfingen am Drücker war.

Nachdem die Gastgeber zunächst mehrere brenzlige Situationen vor dem eigenen Gehäuse mit viel Einsatz, aber auch etwas Glück überstanden hatten, schlugen die Grün-Weißen vor der Pause noch zweimal zu: Robert Hardalau, für Coach Patrick Ulshöfer „der Kopf der Mannschaft“, verwandelte einen Foulelfmeter sicher und baute die Führung in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:1 aus. Ein 20-Meter-Freistoß, den Stefan Mätzsch in der 62. Minute ans Lattenkreuz des Gästetores hämmerte war wie ein Weckruf für die SGM, die sich nun mit vorbildlichem Einsatz gegen die drohende Niederlage aufbäumte und dafür auch belohnt wurde: Tim-Luca Köstler verkürzte Mitte der zweiten Hälfte per Handelfmeter auf 2:3 und sorgte nach einem Musterpass von Matthias Bernhardt für den 3:3-Endstand des Spiels.

„Weikersheim hat es uns schwer gemacht, vor allem Burkhardt und Köstler, die sich ständig zwischen Viererkette und Sechser bewegt haben und in die offenen Räume gegangen sind“, lobte Gästecoach Patrick Ulshöfer, der hofft den schon lange verletzten Mittelfeldmotor Sarja Jarjusay bald wieder einsetzen zu können. Auch die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach musste mit Marco Unterwerner im Altkreisderby einen Leistungsträger ersetzen.