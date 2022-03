Hainstadt steht unter Zugzwang

SpG Götzingen/Eberstadt – Spvgg. Hainstadt: Noch beträgt der Vorsprung der Spvgg. Hainstadt auf den Verfolger Mudau drei Punkte, einen weiteren Patzer wie zuletzt gegen den TTSC Buchen darf sich das Team von Christoph Meier jedoch nicht erlauben. Am vergangenen Sonntag kassierte die Spvgg. kurz vor Schluss den Ausgleich. Ein Sieg gegen den Tabellensechsten Götzingen/Eberstadt ist also Pflicht, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

FC Donebach – TSV Buchen: Auch im zweiten Odenwald-Derby der Saison gab es für den FC Donebach gegen Mudau nichts zu holen. Damit hängt der FCD weiter tief im Tabellenkeller fest, mit nur sieben Punkten aus 18 Spielen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt mittlerweile schon neun Zähler. Um den Anschluss nicht ganz zu verlieren, wären Punkte gegen den TSV Buchen wichtig.

TTSC Buchen – TSV Mudau: Die Gäste aus dem Odenwald sind die großen Gewinner des vergangenen Spieltags. Während Hainstadt und Osterburken jeweils die Punkte liegen ließen, holte der TSV einen ungefährdeten 3:0-Sieg im Derby und kletterte auf den zweiten Platz. Noch drei Punkte trennen das Team von Maurice Beier von der Tabellenführung. Mit einem Sieg kann sich Mudau – sofern Hainstadt erneut patzt – den Spitzenplatz ergattern.

SV Osterburken – FC Hettingen: Die 1:2-Niederlage gegen den VfB Altheim kostete den SV Osterburken am vergangenen Wochenende den zweiten Platz. Diesen musste die Baumann-Truppe an den TSV Mudau abgeben. Der Rückstand auf die Odenwälder – und damit auf den Relegationsplatz – beträgt jedoch nur einen Punkt. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-15. Hettingen wollen sich die Römerstädter den zweiten Rang zurückerobern.

VfB Heidersbach – SV Schlierstadt: Das Fußballjahr 2022 hätte für die Gastgeber nicht besser starten können. Das Team von Sebastian Lindau holte in den ersten beiden Spielen mit sechs Zählern die maximale Punkteausbeute. Gegen den SV Schlierstadt, der am vergangenen Wochenende spielfrei war, könnte der dritte Sieg in Serie für die Heidersbacher folgen.

SpG Waldhausen/Laudenberg – SpG Krautheim/Westernhausen: Vier Zähler holte die SpG Waldhausen/Laudenberg aus den ersten zwei Spielen in diesem Jahr. Mit einem erneuten Punktgewinn kann die Heimmannschaft um Trainer Dominik Reichert in der Tabelle Plätze gut machen und würde an der punktgleichen Spielgemeinschaft aus dem Jagsttal vorbei ziehen.

SpG Sennfeld/Roigheim – FC Schweinberg: Beim Gedanken an das Hinspiel muss SpG-Trainer Michael Lieb sicher lächeln. Deutlich mit 6:0 setzte sich seine Mannschaft im September gegen den FC Schweinberg durch. Dem FCS ging damals regelrecht die Puste aus, nachdem die Truppe von Alexander Stang und Frank Michel eine Hälfte gut mitgehalten hatte. Auch diesmal sind die Gastgeber der klare Favorit. Ob es diesmal genauso deutlich ausfällt, bleibt abzuwarten.

VfR Gommersdorf II – VfB Altheim: Durch den Sieg gegen den SV Osterburken am vergangenen Wochenende verkürzte der VfB Altheim den Rückstand auf das Spitzentrio auf sechs Punkte. Ein Sieg gegen die Verbandsliga-Reserve des VfR Gommersdorf, die jüngst knapp mit 1:0 gegen die Eintracht Walldürn gewann, ist Pflicht, um oben dran zu bleiben.