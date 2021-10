Hainstadt nun Erster

Spvgg. Hainstadt – TSV Mudau 3:2

Hainstadt: Müch, Kreuter, Knapp (66. Guthmann), Müller, Schüßler, Camicia (66. Lutz), Geier, Hinner, Kraft, Wiese, Meier.

Mudau: Schork, Hutter, Haber, Lorenz (69. Münster), Mai, Sperl (86. Hönig), Geier, Hartl, Hoffmann, Hornbach, Hilbert.

Tore: 0:1 (27.), 0:2 (59.) Stefan Haber, 1:2 (85. Sandro Lutz, 2:2 (86.) Sebastian Kreuter, 2:3 (90.) Benjamin Schüßler. – Schiedsrichter: Edgar Reibel (Westernhausen).

Im ultimativen Gipfeltreffen empfing die SpVgg Hainstadt vor einer großen Zuschauerkulisse den Tabellenführer aus Mudau. Kreuter hatte im Zusammenspiel mit Geier die erste Halbchance, die Schork jedoch gekonnt vereitelte. Elivelton vergab anschließend eine Großchance. Nach und nach übernahmen die Gäste aus Mudau das Kommando und erarbeitete sich immer mehr Möglichkeiten, gerade nach Standardsituationen.

Drops wohl gelutscht

Das 0:1 gelang dann Haber per Kopf nach einem Flankenlauf von Geier in der 27. Minute. Bis zur Halbzeit war die Heimmannschaft mit diesem Ergebnis noch sehr gut bedient. Als Haber in der 59. Minute das zweite Tor mit einem schönen Heber gelang, schien der Drops gelutscht – zu dominant trat der TSV auf.

In der 70. Minute wurde mit Sandro Lutz und Tobias Guthmann die Wende eingewechselt. In der 85. Minute erzielte Lutz den Anschlusstreffer und eine Minute später steckte er den Ball mit einem „Geniestreich“ auf Kreuter durch, der kalt wie eine Hundeschnauze den Ausgleich markierte. Getragen von den Zuschauern witterte die Heimelf jetzt Blut und Kapitän Benjamin Schüssler schmetterte den Ball mit einem phänomenalen Strahl in der 93. Minute unter die Querlatte zum nicht mehr für möglichen gehaltenen Siegtreffer.

Überschwänglicher Jubel

Dann war Schluss und die sichtlich konsternierten Gäste mussten der SpVgg Hainstadt bei ihrem überschwänglichen Jubel zusehen.

