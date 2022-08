Hainstadt im Torrausch

Spvgg. Hainstadt – VfB Heidersbach 7:0

Hainstadt: Münch, Ballweg, Camicia, Geier, Golderer (61. Kraft), Guthmann (75. Senft), Hinner, Knapp, Kreuter (71. Müller), Schüßler (82. Ehret), Wiese.

Obenauf war Hainstadt (in Rosa) gegen den VfB Heidersbach. © Klaus Narloch

Heidersbach: Hogen, Alomr (71. Frauenschuh), Erfurt (61. Kastner), Graf, Mühlig, Neubig, Rabe, Rhein, Scheuermann (84. Sinistaj), Wolloscheck.

Tore: 1:0 Camicia (6.), 2:0 Kreuter (24.), 3:0 Camicia (32.), 4:0 Kreuter (54.), 5:0 Camicia (66.), 6:0 Kraft (71.), 7:0 Kraft (89.). – Schiedsrichter: Edgar Reibel (Schöntal).

Zum Saisonauftakt trat die Heimelf in Bestformation an. Die erste Gelegenheit hatte allerdings der Gast, welche Torwart Münch bravourös parierte. Diese wirkte als Weckruf, und die Angriffsmaschinerie der Einheimischen kam nun in Schwung. Nach abgewehrten Freistoß von Benjamin Schüssler führte die folgende Ecke zur 1:0-Führung durch einen Kopfball von Camicia.

Eine geklärte Ecke von Heidersbach entpuppte sich als „Bumerang“. Der Ball wurde abgewehrt und Hainstadt konterte – 2:0 durch Kreuter nach Vorlage von Camicia. Auch am dritten Tor war der Brasilaner beteiligt, der zum 3:0-Pausenstand einschob. Durch eine Einzelleistung fiel das 4:0, als Kreuter die gesamte VfB-Abwehr überlief. Die sich tapfer wehrenden Gäste mussten kurz darauf das fünfte Tor hinnehmen, welches Camicia mit einem „Strahl“ in den Knick erzielte. Drei Minuten später fiel das 6:0 durch den eingewechselten Oliver Kraft. Er erzielte in der 90. Minute per Freistoß das 7:0.