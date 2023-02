Haching offenbar mit Geldsorgen

Paukenschlag in der Regionalliga Bayern: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, gibt es bei der Spvgg. Unterhaching aktuell akute Geldsorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuerst hatte der Münchner Merkur über ausstehende Gehaltszahlungen beim Tabellenführer der Regionalliga Bayern berichtet. Dabei sollen ein Großteil der Spieler sowie Mitarbeiter auf die zwei letzten Gehälter aus Dezember und Januar warten.

Manfred Schwabl sprich von einem „Liquiditätsproblem“.

Präsident Manfred Schwabl bestätigte die Probleme: „Wir haben kein substanzielles Problem, sondern ein vorübergehendes Liquiditätsproblem.“

Mehr zum Thema Champions League Messi und Mbappé vor Bayern-Duell im PSG-Training Mehr erfahren

Etwas überraschend kommt diese Meldung auch deshalb, weil sich die Hachinger erst im Sommer über ungeplante Einnahmen in Höhe von rund sechs Millionen Euro freuen durften. Jene Summer kassierte die Spielvereinigung als Ausbildungsentschädigung im Zuge des Weiterverkaufs des einstigen Hachinger Jugendspielers Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. Laut Schwabl seien damit vor allem Altlasten abgebaut worden. Zudem wurde auch in das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) investiert, welches pro Jahr rund zwei Millionen Euro an Ausgaben verursacht.

Trotzdem möchte die SpVgg Unterhaching bis zur Frist Anfang März auf jeden Fall eine Drittliga-Lizenz beim Deutschen Fußball-Bund beantragen. Laut Schwabl will man im April intensiv über das Thema 3. Liga beraten: „Ich schließe nichts aus. Auch nicht, dass wir uns das dann wirtschaftlich leisten können und wollen.“ pati