Grünsfeld sollte neu erlangte Spitzenposition behalten

Im Samstagsspiel der Fußball-Landesliga Odenwald trifft der TSV Rosenberg auf den Tabellenzweiten FV Lauda. Es sind zwei Teams, die sich bestens kennen und im direkten Vergleich der vergangenen zehn Begegnungen auf eine ausgeglichene 3-4-3-Bilanz zurückblicken. In der aktuellen Runde ist der TSV auf den vierten Heimsieg fokussiert, um sich die Chance zu bewahren, noch von derzeit Platz 15 auf einen der neun Plätze der Aufstiegsrunde zu kommen.

Die Laudaer Mannschaft freute sich über einen verdienten Heimsieg gegen Türkspor Mosbach und will den guten Start ins neue Jahr fortsetzen. Auch die Gastgeber hoffen nach dem spielfreien vorigen Wochenende auf einen erfolgreichen Auftakt nach der Winterpause.

Nach der 0:3-Niederlage im Stadtderby beim FV Mosbach rutschte der FV Reichenbuch auf Rang neun in der Tabelle ab. Es ist der letzte Platz, der nach der Qualifikation zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Im zweiten Derby in Folge wartet bei Türkspor Mosbach die nächste schwere Aufgabe. Soll etwas Zählbares für den FV herausspringen, ist höchste Konzentration geboten. Im Spiel bei Türkspor vor zwei Jahren egalisierte der FV bis zur 79. Minute ein 0:2, um dann doch noch mit 2:4 zu verlieren.

Nach dem Topspiel ist vor dem Spitzenspiel, denn nach FC Grünsfeld im Heimspiel reist jetzt der SV Königshofen zum Tabellennachbarn FV Mosbach. Beide Teams unterstrichen bisher ihre Heimstärke, so dass die Mosbacher leicht favorisiert sind. Im heimischen Stadion ging bisher nur die Partie gegen SV Neunkirchen verloren. Ansonsten überzeugte vor allem die Mosbacher Defensive, die jetzt von den Messestädtern in Bedrängnis gebracht werden soll. Bei den Gästen trauert man noch etwas dem Ausgleichstreffer der Grünsfelder zum 2:2 in der Schlussminute nach. Der sportliche Leiter Martin Michelbach dazu: „Das ist uns in der laufenden Runde schon mehrmals passiert.“ In Mosbach müsse jetzt alles passen, um dort zu punkten. Michelbach bedauert, dass der zuletzt wegen einer Schulterverletzung ausgewechselte Moses Karim wohl passen müsse und auch Mirco Michelbach verletzungsbedingt ausfalle. Auch Enrico Rathmann wird wegen der Gelb-Rot-Sperre fehlen.

Vom FC Grünsfeld wird im Heimspiel gegen den Außenseiter FV Elztal wie selbstverständlich der nächste Dreier erwartet. Die Gäste können umso unbeschwerter aufspielen, nachdem die Mannen von Michael Schäfer mit dem 3:0-Heimsieg über Assamstadt ihr zweites Erfolgserlebnis in dieser Runde feierten. Zuvor war ihnen dies in 13 Spielen erst einmal gelungen. In Erinnerung können sie sich auch rufen, dass sie 2019 durch einen Treffer von Lars Reichert zum 0:1 drei Punkte aus Grünsfeld entführten.

Nur noch drei Punkt Rückstand

Ihr erstes Punktspiel in diesem Jahr bestreitet der SV Nassig gegen den SV Wagenschwend. Die Gäste hoffen auf eine Aufstockung ihres Punktekontos, um noch die drohende Abstiegsrunde vermeiden zu können. Schließlich beträgt der Rückstand derzeit nur drei Zähler. Beim letzten Auftritt in Nassig mussten sich die Gäste mit einem 2.2 begnügen.

Auch der TSV Höpfingen steht am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Schloßau vor der ersten Bewährungsprobe in diesem Jahr. Gleiches gilt auch für den FC, dessen Heimspiel am vorigen Wochenende gegen den FC Hundheim/Steinbach auf den 23. März verlegt wurde. Tatsächlich ist es schon vier Jahre her, dass beide Landesligisten gegeneinander um Punkte spielten. Beim TSV erinnert man sich eher gerne daran, denn der Gastgeber ließ beim 6:1-Kantersieg Schloßau keine Chance.

Der FC Hundheim/Steinbach trifft daheim auf den TSV Oberwittstadt, der in den vergangenen Jahren immer die Begegnungen für sich entschied. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Neunkirchen sind die Gäste darauf erpicht, beim FC mit einem weiteren Sieg das Punktekonto zum Verbleib in der angestrebten Aufstiegsrunde entscheidend zu verbessern.

Einen großen Schritt Richtung Aufstiegsrunde schaffte der FSV Waldbrunn mit dem 2:0-Heimerfolg über den VfR Uissigheim. Jetzt steht ein schweres Auswärtsspiel beim SV Neunkirchen auf dem Programm. Der Gastgeber wird alle Kräfte mobilisieren, um nicht vom derzeitigen Rang sieben abzurutschen und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zu gefährden. Unvergesslich ist für beide Mannschaften das turbulente Kräftemessen vor zwei Jahren, als der SV dreimal in Führung ging, um am Ende doch noch den Ausgleichstreffer zum 4:4 hinnehmen zu müssen.