Grünsfeld ist wohl „raus“

TSV Oberwittstadt – VfR Uissigheim 0:4

Oberwittstadt: Hügel, Dörr, N. Walz, Zimmermann, Hörner (4. Kutirov), Reinhardt, Baumann (61. Götzinger), Rüttenauer (77 Teicht), Günther (65 Häffner), Rüttenauer, Ruhnke, Kern.

Goran Jurjevic (am Ball) schoss die siegbringenden Tore für den FV Lauda gegen den TSV Höpfingen. © Herrmann

Uissigheim: Diehm, Lemnitz, Schmitt, Göbel, Gros (84. Oberst), Horn (70. Faulhaber), Duschek, Winkler, Martin, Schipper (42. Tomic), Walz (46. Rüttling).

Tore: 0:1 (15.) Horn, 0:2 (28.) Horn, 0:3 (63.) Schmitt, 0:4 (73., Foulelfmeter) Martin. – Schiedsrichter: Jan-Philipp Bräumer (Neckarbischofsheim). – Zuschauer: 60.

Die Gäste waren im ersten Spielabschnitt das bessere Team gegen einen personell geschwächten TSV. In der 15.M inute landete ein Freistoß von der rechten Seite auf dem Fuß von Horn, der zur 1:0-Führung abschloss. In der 20. Minute hatte Kern die erste Chance für den TSV, er vergab aber aus kurzer Distanz. Wiederum Horn war in der 28. Minute zur Stelle. Eine Flanke von der rechten Seite brachte er per Direktabnahme im langen Eck des TSV-Gehäuses zur 2:0-Gästeführung unter. Im zweiten Spielabschnitt verstärkte der TSV seine Offensivbemühungen und gestaltete die Partie ausgeglichen. Die Heimelf hatte auch einige gute Einschussmöglichkeiten. In der 53. Min. hatten Rüttenauer und Kern zwei sehr gute Möglichkeiten, scheiterten aber jeweils knapp. In der 63. Minute lief Schmitt alleine auf das Tor von TSV-Keeper Hügel zu, umspielte diesen und schob zum 3:0 ein. Zehn Minuten später verwandelte Martin einen Foulelfmeter zum 4:0. Kurz vor Schluss scheiterte der eingewechselte Teicht aus kurzer Distanz am Gästekeeper. Ein Gewaltschuss von Kutirov landete in der 87. Minute nur am Pfosten. Aufgrund der Leistungssteigerung in der 2. Spielhälfte hätte der TSV den ein oder anderen Treffer verdient gehabt.

FV Lauda – TSV Höpfingen 2:1

Lauda: Zakan, Faber, Neckermann, Fading, Mohr, Jurjevic (80. Berisha), D. Fell, Czeczatka (75. Bosum), Hehn, Gerstner, Würkner (43. Kubsky).-

Höpfingen: Stöckel, Kuhn, Hering, Bartesch, Knörzer, Heinrich, Farrenkopf, Johnson, Dahlhues, Diehm (29. Klier), Streun (87. Bundschuh).-

Tore: 1:0 (11.) Jurjevic), 2:0 (59.) Jurjevic, 2:1 (69.) Knörzer. – Schiedsrichter: Dane Becker (Wiesental). – Zuschauer: 210.

In einer spannenden Partie, die zwischen der 30. und 60. Minute einigen Leerlauf hatte, behielt der FV Lauda mit einer Rumpftruppe knapp mit 2:1-Toren die Oberhand. Eine Stunde lang agierten die Gäste viel zu vorsichtig. So begann und die Aufholjagd mit viel Druck auf das FV-Tor zu spät. In der fünften 5. Minute deutete Goran Jurjevic an, dass heute wieder mit ihm zu rechnen war. So hatte er in der 11. Minute nach einem Eckball den richtigen Riecher, als der Gäste-Torwart den Ball nicht unter Kontrolle bekam und Jurjevic den Ball aus nächster Nähe zur 1:0-Führung über die Torlinie bugsieren konnte. Nach der Pause sorgte zunächst nur die unbeirrt auf Seiten der Gäste weiterlaufende Beregnungsanlage für gute Laune bei Hans-Christian Bartesch („Das Seepferdchen habe ich doch schon.“) Spätestens in der 59. Minute war es dann aus TSV-Sicht nicht mehr so lustig, weil dem Gastgeber über Mannschaftskapitän Daniel Fell der schönste Spielzug der 90 Minuten gelang. Mit dem Außenrist flankte der FV-Kapitän steil auf Marius Mohr, der kurz vor der Torauslinie den Ball auf Goran Jurjevic passte. Der ließ sich nicht lange bitten und erhöhte auf 2:0. Wer gedacht hatte, die Messe sei gelesen, wurde eines Besseren belehrt. Erst ließ der FV zwei Halbchancen in der 62. und 65. Minute aus. Dann drehten die Gäste, die kurzfristig noch personell umstellen mussten, so richtig auf. Mit einigen Steilpässen brachten sie die FV-Abwehr in einige Schwierigkeiten. Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position segelte in der 65. Minute deutlich über die Querlatte. Eine Minute später musste sich der Laudaer Keeper in einen Schuss von Jonas Farrenkopf werfen, der im Strafraum frei zum Abschluss kam. Noch näher am Ausgleich war Thomas Heinrich in der 79. Minute, als er einen Volleyschuss knapp neben den Pfosten setzte. Auch Marvin Klier und Steffen Diehm schafften es nicht, in der 82. und 89. Minute den Ball im FV-Gehäuse unterzubringen. So konnte am Ende der Gastgeber über die tapfer verteidigte Tabellenführung jubeln.

FV Mosbach – FC Grünsfeld 3:2

Mosbach: Bittig, Ebert, Frey, Bieler (67. Zauner), Mohr, Kerling , Stadler, Wolf (78.Lorenz), Heizmann, Augustin(71. Martin);Karic(86. Grub).

Grünsfeld: Stephan, Dürr(74.Endres), Konrad(85. Dürr), Müller(80. Kraft), Albert, Schreck, Kordmann, Engert, Gerberich(73. Häusler), Schmidt, Schmidt

Tore: 1:0 (29.) Bieler, 1:1 (40.) Müller (40.), 2:1 (45.) Stadler, 3:1 (80., Elfmeter) Heizmann, 3:2 (90.+1) Schmidt (90+1). – Schiedsrichter: Sascha Haynes. – Zuschauer: 250

Der Gastgeber startete nach Maß in die Partie. Janik Bieler schloss in der 29. Minute nach starker Vorlage von Karic zum 1:0 ab. In der 35. Minute dann der Ausgleich zum 1:1 durch Müller. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte Stadler das 2:1 für die Heimelf. Nach der Pause kam der MFV besser aus der Kabine und drängte auf das nächste Tor. In der 70. Spielminute gab es dann Elfmeter für den MFV durch ein starkes Dribbling von Karic. Heizmann verwandelte den Elfmeter souverän zum 3:1. Nach dem 3:1 verpasste es die Heimmannschaft, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. In der ersten Minute der Nachspielzeit schoss der FC Grünsfeld den Anschlusstreffer zum 3:2 durch eine starke Einzelleistung von Schmidt. Wenig später war die Partie aber vorbei.

Türkspor Mosbach – SV Neunkirchen 6:0

Mosbach: Alobid, Artun (70. Kurunc), Satilmis, Ünsal (70. Kast), Erdem, Pasalic (75. Gezen), Cabraja, Wissutschek, Tutea (62. Sen), Kaplan, Yilmaz.

Neunkirchen: Haas, Dim, Agac, Homoki, Karic, Hader (30. Gawelczyk), Stoitzer, Ohlhauser, Ihrig, Thal, Mitto (82. Bender).

Tore: 1:0 (18.), 2:0 (26.) beide Marko Cabraja, 3:0 (54.) Alperen Yilmaz, 4:0 (48.) Dennis Wissutschek, 5:0 (71.) Aldin Pasalic, 6:0 (78.) Sadik Kurunc.. – Schiedsrichter: Harris Kresser. – Zuschauer: k. a.

Der TS Mosbach erteilte der SV Neunkirchen eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den TS Mosbach in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit nur 20 Gegentoren stellt Türkspor die sicherste Abwehr der Liga. Türkspor ist seit drei Spielen unbezwungen.