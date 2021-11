Grünsfeld fühlt Türkspor auf den Zahn

Am zwölften Spieltag der Landesliga könnte sich die Tendenz verstärken, dass die Runde für die Spitzenteams nicht zum Selbstläufer wird. Wie unberechenbar der Fußball sein kann, zeigte sich am letzten Wochenende, als auch Favoriten nicht ungeschoren davonkamen.

Sollte Türkspor Mosbach wie am vergangenen Wochenende nur unentschieden spielten, dann könnte der Tabellenzweite FV Lauda bei einem Heimsieg gegen den SV Nassig dank des schon jetzt besseren Torverhältnisses erstmals die Tabellenspitze erobern. Den Nassigern gelang zuletzt mit dem Heimsieg über den TSV Rosenberg ein großer Achtungserfolg, der Mut machen wird. Der FV 1913 Lauda hat übrigens für die beiden verbleibenden Heimspiele in diesem Jahr die 2G-Regelung eingeführt. Das heißt: Zutritt haben nur Geimpfte oder Genesene.

Bereits am Samstag trifft der TSV Rosenberg auf den TSV Assamstadt und wäre hochzufrieden, wenn er nach der Niederlage in Nassig wieder in die Erfolgsspur käme. In guter Erinnerung hat der Gastgeber das letzte Punktspiel gegen Assamstadt vor einem Jahr, das knapp mit 2:1-Toren gewonnen wurde. Ein Dreier würde das Punktepolster auf 20 erhöhen; eine Ausbeute, die bisher erst vier Landesligisten verbuchen konnten.

Einen neuen Anlauf, um in der Landesliga wieder Boden zu gewinnen, unternimmt der FV Elztal im Heimspiel gegen den SV Neunkirchen. Keine leichte Aufgabe, da die Heimmannschaft zuletzt vor dem eigenen Tor mächtig ins Schwimmen geriet und zehn Treffer in den letzten zwei Partien kassierte. Ein Erfolgserlebnis suchen auch die Gäste, nachdem ihre ausgeglichene Heimbilanz durch das 0:1 gegen Königshofen zunächst beendet wurde.

Nach zwei Auswärtssiegen will der SV Königshofen die letzte 1:2-Heimniederlage gegen Uissigheim vergessen machen und gegen den FC Hundheim/Steinbach den damals verpassten Dreier „nachholen“. Martin Michelbach sah zuletzt in Neunkirchen einen schweren Gegner, bei dem „hinten raus mit Glück und Geschick ein wichtiger Dreier eingefahren“ wurde. Der letzte 6:0-Kantersieg Ende Juli im Pokalwettbewerb darf die Messestädter nicht in Sicherheit wiegen. Die Gäste werden sich nicht ein zweites Mal so vorführen lassen wollen. „Wir müssen uns auf jeden Fall auf einen sicherlich tief stehenden Gegner einstellen, dem wir nicht ins offene Messer laufen dürfen“, sagt Martin Michelbach. Personell gebe es „ein Kommen und Gehen. Enrico Rathmann fällt nochmals aus und auch Sandro Especiosa steht urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Man hofft auf die rückkehrenden Arthur Horst, Jonas Henning, Jakob Müller und Efrem Ghirmay.“

Das absolute Topspiel ist das Kräftemessen von Tabellenführer Türkspor Mosbach mit dem FC Grünsfeld. Allgemein war erwartet worden, dass erst der zwölfte Spieltag mit dem Tabellendritten Grünsfeld eine Chance bieten würde, die Traumbilanz der Mosbacher ohne einen einzigen Punktverlust zu beenden. Doch einen Spieltag zuvor schrammte Türkspor beim TSV Assamstadt trotz deutlich größerer Spielanteile haarscharf an der ersten Saisonniederlage vorbei. Zwei Minuten vor dem Abpfiff erlöste Torjäger Marko Cabraja die Gäste mit dem Treffer zum 1:1-Ausgeich. Dem mit 17 Treffern souverän die Torjägerliste anführenden Cabraja muss die besondere Aufmerksamkeit der Mannschaft vom Trainerduo Christian Moll und Dominik Gerberich gelten. Denn der Mosbacher mit dem fantastischen Torriecher erzielte damit mehr als die Hälfte aller Türkspor-Treffer. Die Grünsfelder können in die Waagschale werfen, dass mit den Ex-Laudaern Rouven Schmitt und Andre Engert nicht nur torgefährliche zwei Angreifer mit zusammen zwölf Toren am besten trafen. Zudem teilten sich die weiteren Treffer insgesamt neun Mitspieler; ein Spitzenwert, der unterstreicht, dass die Grünsfelder in dieser Runde im Angriff schwer auszurechnen sind. Vieles spricht andererseits dafür, dass die guten Abwehrreihen alles tun werden, damit es zu keiner Torflut kommt.

Den vierten Heimsieg strebt der FC Schloßau gegen den TSV Oberwittstadt an. Die Gäste holten zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen, doch ging es gegen schwächere Teams. Darunter der einzige Auswärtssieg der „Wittschter“, der beim Schlusslicht Viktoria Wertheim mit 2:1-Toren nur knapp gelang. Im Frühjahr fiel das Punktspiel aus; zuletzt vor vier Jahren trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden. Der TSV könnte mit einem Auswärtserfolg den Gastgeber in der Tabelle überholen.

Tabellennachbarn treffen in der Partie des FV Reichenbuch (Platz 15) gegen den TSV Höpfingen (Platz 14) aufeinander. Beide agierten bisher nach dem Prinzip „Alles oder nichts“, denn der FV daheim und der TSV auswärts ließen keine Partie mit einer Punkteteilung enden.

Die weiterhin noch sieglose SV Viktoria Wertheim unternimmt im Heimspiel gegen den VfR Uissigheim einen weiteren Anlauf, um den Ruf eines Punktelieferanten der Liga abzustreifen. Keine leichte Aufgabe bei einem Gast, der immer besser ins Rollen gekommen ist. Kurioses zeigt die Statistik der letzten vier Punktspiele im Direktvergleich, die alle mit 2:1-Toren ausgingen. Noch erstaunlicher: Beide Teams verloren jeweils ihre zwei Heimspiele und hielten sich dafür auswärts mit einem Dreier schadlos.

Im Nachbarschaftsderby des SV Wagenschwend gegen den FSV Waldbrunn geht es für zwei gleichstarke Mannschaften darum, mit einem Sieg in die Region der Aufstiegsrunde der besten Neun vorzustoßen.