Gommersdorfmit mehr Mut

Der VfR Gommersdorf tritt am Sonntag um 14 Uhr bei der „Zweiten“ des SV Waldhof Mannheim im Stadion „Am Alsenweg“ an. Die „Waldhof-Buwe“ sind optimal in die Rückrunde gestartet. Anders als die Gommersdorfer, die sich zum Rückrundenstart mit einem 0:0 gegen Neckarelz zufrieden geben mussten.

Die Jagsttäler stehen nun auf dem zehnten Platz. VfR-Co-Trainer Tobias Scheifler meinte rückblickend auf das 0:0 gegen Neckarelz: „Ich denke, man hat uns die durchwachsene Vorbereitung angemerkt. Wir waren nicht zwingend genug und haben uns fußballerisch zu wenig getraut. Uns hat auch etwas der Mut gefehlt, um etwas zu riskieren“.

Nach den drei Siegen in Serie mit einer Tordifferenz von 15:0 verschaffte sich Waldhof II etwas Luft im Tabellenkeller. Da jetzt zu Hause zwei Heimspiele gegen Gommersdorf und Neckarelz folgen, hat Waldhof die Möglichkeit, die Serie auszubauen. Die junge Mannschaft hat Akteure in ihren Reihen, die Unterschiedsspieler sind und diese können auch Spiele alleine entscheiden, so wie in Eppingen passiert. „Wir wollen den Schwung in die nächsten beiden Heimspiele mitnehmen“, geht es für SVW 2-Trainer Nico Seegert jetzt an erster Stelle darum, schnell die hinteren Regionen ganz zu verlassen. Seit Anfang Februar hat Seegert das Traineramt der U23 des SV Waldhof übernommen. Der 27-jährige gebürtige Mannheimer folgte auf Oscar Corrochano, der nach Umstrukturierungen im Nachwuchsbereich der Waldhöfer, die U23 mit eingeschlossen, seinen Hut vorzeitig nehmen musste.

VfR-Co-Trainer Tobias Scheifler sagt: „Mannheim ist immer sehr gut drauf, aber auch ein bisschen eine Wundertüte“. Ins Bockshorn lässt er sich trotz der tollen Serie aber nicht jagen und zeigt auch einen gesunden Optimismus: „Wir gehen es mutig an und sind auch dort in der Lage, etwas Zahlbares mitzunehmen. Wir haben vor, etwas mutiger zu spielen. Wir müssen auch hoffen, dass der eine oder andere Spieler wieder zurückkommt“. Verletzt war das Trio Andreas Cebulla, Jakob Hespelt und Alex Weippert. eub