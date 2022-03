Gommersdorfer ärgern sich über den späten Ausgleich der Weinheimer

Gommersdorf – Weinheim 1:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gommersdorf: Bieniek, Breuninger, Mütsch, Geissler, Beck, Vollmer, Bender, Cebulla (82. Gärtner), Schuler- Schmidt, Baust.

Weinheim: Halbig, Smijanic (86. Giordano), Berenjano (61., Schneider), Geissinger, Goudar, Bulut (80. Veigel), Huller, Zimmermann, Knauer, Marx, Crisafulli

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 1:0 (83.) Vollmer, 1:1 (90.) Goudar. – Schiedsrichter: Marc Heiker. – Zuschauer: 110.

Weiter warten muss der VfR Gommersdorf auf den ersten Dreier in der Rückrunde. Im Heimspiel der Verbandsliga Nordabden gegen die TSG Weinheim kassierten die Jagsttäler in der Schlussminute das 1:1. Kurzfristig kamen die zuvor Verletzten Max Schmidt und Patrick Mütsch in die Startelf zurück. Sein Debüt in einem Punkspiel gab der 18-jährige Jannis Bieniek im Tor der Gastgeber und er machte seine Sache gut.

Sowohl die Gommersdorfer als auch die Gäste aus Weinheim mussten auf Stammkräfte verzichten, was der sonstigen spielerischen Linie der beiden Teams abträglich war. Das Spiel war von Beginn an kampfbetont. Sowohl Gommersdorf als auch Weinheim versuchten so das Spiel an sich zu reißen. Aber manch gut gemeintes Zuspiel wurde vom kräftigen Wind verweht. In der 29. Minute hatten die Gommersdorfer Pech, als nach einer Flanke von Max Schmidt Jann Baust nur die Querlatte traf. Gut geklärt hatte nach 30. Minuten VfR-Torhüter Jannis Bieniek, als er konsequent aus dem Tor eilte und vor Nick Huller den Ball aufnahm.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im zweiten Abschnitt gab es auf beiden Seiten auch mehr Strafraumszenen. Dennis Vollmer (53.) zielte am langen Pfosten vorbei. TSG-Torhüter Johannes Halbig klärte nach einer Ecke einen Schuss von Niklas Breuninger (60.). Von da an war öfters Alarm im Gommersdorfer Strafraum. Mit vereinten Kräften klärte die Gommersdorfer Abwehr gleich mehrmals in höchster Not oder blockten erfolgreich die Schuss-versuche der Gäste. Die beste Möglichkeit hatte Luigi Crisafulli (80.), als er einen abgewehrten Ball aufnahm, jedoch übers Tor schoss. In der letzten Viertelstunde drückten die Gäste. Die Gommersdorfer wehrten sich mit Erfolg. Und gingen dann in Führung. Zunächst traf Jann Baust nach einer Flanke von Max Schmidt den Ball nicht richtig, an-schließend war aber Dennis Vollmer zur Stelle und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Gommersdorf hatte jetzt Kontermöglichkeiten, denn die Gäste warfen nun alles nach vorne und hatten letztlich auch Erfolg. Doch kurz davor hatten der VfR in Überzahl ein weiteres Tor erzielen können, ja müssen, doch wurde diese Möglichkeit leichtfertig verspielt. Nick Huller setzte sich am Flügel durch, seine präzise Flanke verwertete in der Mitte der völlig allein gelassene Nourredin Goudar per Flugkopfball zum Ausgleich. eub