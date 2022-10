Gommersdorf mit schwieriger Aufgabe vor der Brust

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen fahren die Gommersdorfer nach Mannheim zu ihrem nächsten Auswärtsspiel. Dieses Mal ins altehrwürdige Stadion am Alsenweg zur U23 des SV Waldhof Mannheim. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr. Die „Große Waldhof-Buwe“ sind die eigentliche Wundertüte der Verbandsliga und deshalb für alle Mannschaften in der Verbandsliga Nordbaden ganz schwer auszurechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihre bisherigen Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein. Zum einen wurde die Spitzenmannschaft SV Spielberg mit 4:0 nach Hause geschickt, zum anderen setzte es aber gegen den Tabellenvierten FC Zuzenhausen eine 0:4-Heimpleite. Dem jetzigen Vorletzten FC Kirrlach gönnte die SV-U23 im Auftaktspiel einen 2:1-Sieg, was bisher der einzige Erfolg der Kirrlacher bedeutet. Im Derby gegen den VfR Mannheim dagegen ließ sich die Truppe von Trainer Nico Seegert nicht bezwingen und holte vor 700 Zuschauern ein verdientes 1:1. Von ihrem guten Torverhältnis (15:13) profitieren im Moment die Waldhöfer. Sie stehen nach acht Spielen mit zehn Punkten auf dem neunten Rang, die Gommersdorfer nach zehn absolvierten Partien mit der gleichen Punktzahl auf dem zehnten.

Da die Profimannschaft des SV Waldhof schon am Samstag beim SC Freiburg II antritt, müssen die Jagsttäler damit rechnen, dass Spieler, die dort nicht zum Einsatz kamen, am Sonntag dann in der U23 zum erlaubten Teil eingesetzt werden. Dann wird das Kräftemessen der Tabellennachbarn für die Gommersdorfer besonders schwer. Die Hohenloher Jagsttäler waren beim 3:1-Sieg gegen den VfB Bretten stark dezimiert. Die Hogen-Truppe bot trotzdem eine gute Leistung, zeigte in allen Mannschaftsteilen großes Engagement und verdiente sich die drei Punkte redlich. Vor Allem kämpferisch bot die Mannschaft alles. Ob der eine oder andere von den zuletzt Fehlenden wieder am Sonntag dabei sein kann, wird sich erst am Spieltag dann zeigen. Der bisher überzeugende Abwehrspieler Paul Meinczinger hat nach seiner Verletzung das Training unter der Woche wieder aufgenommen. Die wegen Corona fehlenden Dominik Feger, Jakob Hespelt und Luca Walter sind noch nicht ganz fit, machen aber gesundheitliche Fortschritte. Ob ihr Zustand am Sonntag einen Einsatz zulässt, muss abgewartet werden. Emran Berisha ist Corona bedingt weiter krank und wird auf jeden Fall fehlen. In nur wenigen der bisher zehn Spielen konnte VfR-Trainer Peter Hogen auf den kompletten Mannschaftskader zurückgreifen.