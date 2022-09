Am sechsten Spieltag der Verbandsliga geht es für den VfR Gommersdorf am Sonntag um 15 Uhr weiter mit der Heimpartie gegen den VfB Eppingen.

Die Gäste aus dem Kraichgau sind die Mannschaft, gegen die der VfR Gommersdorf in der Verbandsliga Baden am häufigsten gespielt hat. Die Bilanz der Jagsttäler ist keine gute, denn in elf Aufeinandertreffen gab es sieben Niederlagen und nur vier

...