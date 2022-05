Gommersdorf gelingt historischer Erfolg

Durlach-Aue – Gommersdorf 0:5

Durlach-Aue: Höpfner, Brunner, Saddedine, Laschuk, Alves, Rayling, Wodtke, Rittershofer, Cölln- Haas (81., Rothweiler), Nigliazzo.

Gommersdorf: Petrowski, Conrad, Breuninger, Geissler (76., Mütsch), Feger (62., Walter), Weippert, Herrmann (81., Bender), Gärtner (60., Schmidt), Hespelt, Vollmer, Baust.

Tore: 0:1 (38.) Breuninger, 0:2 (47.) Baust, 0:3 (52.) Hespelt, 0:4 (56.) Gärtner, 0:5 (89.) Baust. – Schiedsrichter: Dominik Genthner (Heidelberg). – Zuschauer: 70

Endgültig sicherte sich der VfR Gommersdorf am vorletzten Spieltag der Verbandsliga Nordabden durch einen 5:0-Sieg beim Tabellenletzten Spvgg. Durlach-Aue den Klassenerhalt. Hätte die Hogen-Truppe ihre Chancen von Beginn an besser genutzt, wäre der Erfolg noch leicht höher ausgefallen.

Nichts war vor der Partie zu spüren von Tristesse bei einem abgeschlagenen Tabellenletzten, als der VfR-Tross mit Mannschaft und Anhänger bei den Violetten im Oberwaldstadion ankamen. Alles lief seinen gewohnten Gang. Die mitgereisten Fans wurden schon langsam ungeduldig, denn Aktion auf Aktion endete ohne Erfolg. Bis der bei einem Eckball aufgerückte Abwehrspieler Niklas Breuninger nach mehreren Versuchen mit seinem ersten Saisontor zum erlösenden 1:0 einschoss. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gommersdorfer mehr Aggressivität und machten ihre Tore zum 5:0.

Freudentränen

Beim Abpfiff sank mancher der Gommersdorfer Spieler zu Boden. Es waren auch Freudentränen zu sehen. Anschließend begann die Nicht-Abstiegsparty auf dem Platz und in der Kabine. Gemeinsam mit den Fans wurde schon während der Heimfahrt im Bus und danach im Sportheim der historische Erfolg gebührend gefeiert. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steigen die Gommersdorfer auf sportlichem Weg nicht aus der Verbandsliga ab. Mit einem „Bis auf ein Wiedersehen – irgendwann“ wurden die Gommersdorfer von den Spvgg.-Helfern an der Theke verabschiedet.