Glücksschuss als „Dosenöffner“

FV Brehmbachtal II – SG RaMBo II 0:3

Brehmbachtal II: Schreck, Hofmann, Rapp, Stefan, Bauer, Häfner, Lakeit, Allmer, Brell, Köhler, Yildirim. – Eingewechselt: Eckert, Eckl, Steinbach, Esser.

RaMBo II: Glatzel, Hildenbrand, Weis, Eckert, Kuhn, A. Gennaro, Fabig, Brümmer, Theis, Merola, G. Gennaro. – Eingewechselt: Müssig, Trippel, Bahr.

Tore: 0:1 Manuel Kuhn (31.), 0:2 Giovanni Genaro (61.), 0:3 Angelo Genaro (82.). – Schiedsrichter: Harry Langer ( Seckach).

Die Situation an der Spitze der Kreisklasse B Tauberbischofsheim ist relativ klar: Die SpG Windischbuch/Schwabhausen II steht bereits als Aufsteiger in die Kreiskasse A fest, die SV Viktoria Wertheim so gut wie. Der Tabellenzweite braucht noch ein einziges Pünktchen aus vier Spielen, wobei es aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz eigentlich schon jetzt reichen soll.

Umkämpfter Relegationsplatz

Dahinter haben noch einige Mannschaften gute Aussichten auf den Aufstiegsrelgationsplatz. Die besten hatten vor dem Spieltag am Wochenende mit der FV Brehmbachtal II und der SG RaMBo II zwei Kreisliga-Reserven, die nun in Gissigheim im direkten Duell aufeinander trafen.

Während der FVB II aufgrund seines schweren Restprogramms eigentlich unbedingt gewinnen musste, hätte RaMBo II auch schon mit einem Unentschieden einigermaßen gut leben können. Dementsprechend legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und setzten das Team aus Rauenberg, Mondfeld und Boxtal mit frühem Pressing enorm unter Druck. „Wir haben sehr gut angefangen, doch haben wir uns leider nicht dafür belohnt“, analysierte Brehmbachtals Spielertrainer Kürsad Yildirim nach der Partie.

Gäste bauen auf ihre Kondition

Marcel Schwind, der Trainer der Gäste, war sich dagegen an der seitenlinie schon sehr früh sicher, dass seine Mannschaft mit zunehmender Spieldauer aufgrund der Kondition Vorteile bekommen würde – und so war es dann auch. „Bei uns merkt man halt, dass in der Rückrunde von der ’Zweiten’ nur noch recht wenige Spieler im Training waren“, sprach Yildirim nach der Pause genau diese Tatsache an.

Nachdem RaMBo II die stürmische Anfangsdrangphase der Gastgeber schadlos überstanden hatte, übernahmen die Gäste mehr und mehr die Initiative. Nach rund einer halben Stunde lag dann auch die Führung der SG förmlich in der Luft, doch Giovanni Genaro scheiterte freistehend am glänzende parierenden FVB-Keeper Timo Schreck. Direkt im Gegenzug wäre dann fast der Gastgeber mit 1:0 vorne gelegen, der ein Schuss von Daniel Brell landete lediglich am Pfosten.

Tor aus rund 40 Metern

Ein Glücksschuss war schließlich dann der „Dosenöffner“ (Zitat Schwind) für die spielerisch klar stärkeren Gäste. Manuel Kuhn wollte einen Freistoß aus gut und gerne 40 Meter Torentfernung eigentlich hoch in den Strafraum schlagen, doch das „Ding“ wurde plötzlich immer länger und landete schließlich fast im Winkel des langen Ecks. „Das ist natürlich absolut unglücklich für uns gelaufen“, so Yildirim nach dem Spiel.

In der zweiten Hälfte hatte RaMBo II die Partie eigentlich jederzeit im Griff. Die Spieler aus Königheim und Gissigheim gaben zwar in keiner Phase auf, doch kamen sie zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Als Giovanni Genaro in der 62. Minute einen schönen Konter mit dem 2:0 abschloss, war schon früh der Deckel drauf. Das 3:0 von Angelo Genaro aus stark abseitsverdächtiger Position spielte im Hinblick auf den Spielausgang kaum noch eine Rolle.

Marcel Schwind war mit der Leistung seines Teams natürlich sehr zufrieden. „Vor der Saison war unser Ziel einzig und allein der Klassenerhalt. Nun haben wir unsere Zielsetzung aber geändert. Jetzt wollen wir unbedingt den dritten Platz erreichen und die Relegation spielen. Sollten wir dann tatsächlich aufsteigen, wäre es sehr schön. Und wenn nicht, dann wäre es kein Beinbruch.“