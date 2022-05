Glück im Unglück

1. FC Mühlhausen – Spvgg. Neckarelz 5:3

Mühlhausen: Mutschall, Müller, Imhof, Simonis (72. Klevenz), Rottmann (81. Wetzel), Stadler, Neuberger, Kretz (83. Becker), Holderer, Theres, Schaffer (60. Klose).

Neckarelz: Penz, Münz, N.Böhm, Horning, Gashi (60. Luck), Yazji, Gjelaj, Reinmuth, Ilkin (81. Yavuz), Hatzis, Wodarz.

Tore: 1:0 (7.) Simonis, 2:0 (20.) Stadler, 3:0 (51.) Stadler, 3:1 (52.) Gjelaj, 4:1 (74.) Neuberger, 4:2 (77.) Hatzis, 4:3 (88.) Luck, 5:3 (90.+3) Holderer. – Schiedsrichter: Pascal Rastetter (Karlsruhe). – Zuschauer: 100.

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt musste die Spvgg. Neckarelz in Mühlhausen mit dem 3:5 hinnehmen. Besonders bitter aus Neckarelzer Sicht: Konkurrent VfR Gommersdorf bekam zeitgleich die Punkte im Duell mit Fortuna Kirchfeld am grünen Tisch geschenkt. Die Gäste aus Kirchfeld traten zum Gastspiel in Gommersdorf einfach nicht (siehe oben) an und sorgten somit für die nächste Spielabsage in der Verbandsliga Baden. Kleiner Hoffnungsschimmer für die „Rot-Schwarzen“. Der Relegationsplatz bleibt auch nach der Niederlage nur einen Zähler entfernt. pati