Gleich mehrere Verfolgerduelle winken

Durch Patzer der Konkurrenz hat sich der FC Donebach in der Tabelle etwas absetzen können. Mit drei Punkten Vorsprung vor dem Zweiten geht der FCD in den neunten Spieltag. Und an diesem trifft man vor heimischem Publikum auf den Verfolger TSV Höpfingen II. Die Anzahl der Punkte hat sich Donebach bislang aufgeteilt, so holte man zu Hause und auf fremdem Geläuf je zehn Punkte. Mit bislang 15 Saisontoren liegt Donebachs Goalgetter Michael Schnetz weit vor seinen Konkurrenten. Schlägt er auch diesmal gegen die Landesliga-Reserve aus Höpfingen zu?

Zuletzt schwächelte der TSV Mudau II etwas. In den vergangenen drei Spielen holte man lediglich vier Punkte und rutschte damit in der Tabelle ab. Trotzdem liegt man nur vier Zähler hinter dem Tabellenführer und kann durchaus mit dem Start in die Saison zufrieden sein. Nun trifft man im vierten Heimspiel in dieser Spielzeit auf den SV Seckach. Der SVS hinkt den eigenen Ansprüchen noch hinterher. Mit Trainer Matthias Polk steht der Erfolg bislang noch aus und so steht man nur drei Zähler vor einem Abstiegsplatz. Mit einem Punkt in Mudau wäre man sicherlich schon zufrieden.

Der FC Bödigheim empfängt den Tabellenletzten, die SpG Leibenstadt/Sennfeld II. Nach durchwachsenen ersten Spielen gewann der FC Bödigheim zuletzt zwei Partien nacheinander. Einen Sieg strebt man nun auch gegen Leibentadt/Sennfeld II an. Die Gäste sind seit dem vergangenen Spieltag Schlusslicht in der A-Klasse. Mit einem Sieg könnte man sich von den direkten Abstiegsrängen verabschieden, doch dagegen wird sich Bödigheim kräftig stemmen.

Kellerduell zwischen der Spvgg. Hainstadt II und dem FC Schweinberg. Beide Teams brauchen einen Sieg, um sich etwas Luft im Keller zu verschaffen. Lediglich einen Punkt ist der FCS von einem Abstiegsrang, auf dem sich die Spvgg. befindet, entfernt. Mit einem Sieg könnte man den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Beide Mannschaften haben die gleiche Tordifferenz, Schweinberg zwar mehr Tore erzielt aber auch mehr kassiert als Hainstadt. Welcher Truppe gelingt ein Sieg im „Sechs-Punkte-Spiel“?

Eine zweimalige Führung konnte die SpG Adelsheim/Oberkessach zuletzt nicht über die Zeit bringen, behielt am Ende aber zumindest einen Punkt gegen Großeicholzheim. Da aber auch die Konkurrenten punkteten, rutschte die SpG in der Tabelle ab. Gegen die SpG Sindolsheim/Rosenberg II soll nun wieder dreifach gepunktet werden, um den Abstand nach vorne nicht zu groß werden zu lassen. Vor heimischem Publikum verlor Adelsheim/Oberkessach noch kein Spiel und feierte drei Siege. Nun könnte der vierte Sieg im fünften Heimspiel folgen.

Verfolgerduell und zugleich Spitzenspiel in Großeicholzheim. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten. Beide Mannschaften haben die gleiche Anzahl an Punkten. Der SV Großeicholzheim ist nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor der SpG Erftal. Von den letzten vier Spielen holte der SVG drei Siege und zuletzt gegen Adelsheim/Oberkessach nach zweimaligem Rückstand noch einen Zähler. Auf heimischem Platz mussten die „Gelben“ bislang erst vier Gegentore hinnehmen. Dies spricht für die Defensive. Doch Achtung vor den Gästen aus dem Erftal: Die SpG ist das bislang stärkste Team auf fremdem Platz und gewann alle vier Auswärtsspiele. Insofern sollte man den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Den ersten Saisonsieg feierte am vergangenen Wochenende der FC Hettingen. Die Mannen von Trainer Jürgen Trunk setzten sich am Ende deutlich gegen Seckach durch. Startet der FCH nun eine Serie und kann auch die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg schlagen?

Verfolgerduell in Buchen: Der TSV Buchen II empfängt den SV Hettigenbeuern. Beide Mannschaften haben die gleiche Anzahl an Punkten. Einen wichtigen Sieg feierte Hettigenbeuern zuletzt gegen Hainstadt II. Insofern beste Voraussetzungen für den SVH.