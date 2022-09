Gleich ein schwerer Gang

Die SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim trifft am Samstag, 17. September, um 14.30 Uhr in ihrem ersten Rundenspiel der Frauenfußball-Verbandsliga Nordbaden auf den ehemaligen Oberligisten SSV Waghäusel, und zwar im Muckbachstadion in Dittwar.

Vor zwei Wochen behauptete sich die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in der zweiten Runde des Badischen Pokalwettbewerbs erfolgreich mit einem 4:2 n.E. gegen die SpG St. Leon/Mingolsheim. Nachdem das Team vergangene Woche spielfrei war, startet es nun daheim gegen SSV Waghäusel am zweiten Spieltag in die neue Runde. Der Gegner verlor das erste Saisonspiel mit 1:4 gegen KIT Sport-Club.

Gegner mit viel Erfahrung

Für die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim ist das Spiel nicht nur der Start in die Saison, sondern auch das erste Spiel in der Verbandsliga. Ein schwerer Gegner wird der SSV sicher sein, denn Oberliga-Erfahrung können weder die erfahrenen Spielerinnen der SpG noch die Neuzugänge aufweisen. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Luisa Behringer.

Die zweite Frauenfußballmannschaft der spG tritt am Sonntagum 17.30 Uhr in Mannheim gegen die SpG Rheinau/Oftersheim an. Der Gegner ergatterte bereits am ersten Spieltag beim 0:0 gegen Spvgg. Ketsch II den ersten Auswärtspunkt, so dass die Heimmannschaft als Favorit ins Spiel geht. Das junge Team aus dem Taubertal wird jedoch alles dran setzen, die ersten Punkte in der Landesliga einzufahren. sth