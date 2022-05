Glanzvoll zum Abschluss

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – SG Hohensachsen 2 Endstand 7:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann (46. Wolz), Götzinger, Berberich, Schmitt (15. Haas), Scheuermann, Hartnagel, Höpfl, Kilian, Stang, Stang, Schneider, Knüll, Schwarz.

Tore: Knüll (9. und 26.), Höpfl (20.), Götzinger (23.), Kilian (33.), Berberich (65.) Schneider (87.).

Einen souveränen 7:0-Sieg erzielten die Fußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim an Christi Himmelfahrt gegen die SG Hohensachsen II im Tauberstadion. Mit nur einer Saisonniederlage feierten sie die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte (wir berichteten). Vor zahlreichen Zuschauern präsentierte sich das Team in Festtagsstimmung. Präzise Pässe und gewonnene Laufduelle waren der Sieggarant. In Abwesenheit von Trainerin Janin Faulhaber meisterte Mariella Rammelt die Aufgabe als Co-Trainerin mit Bravour. Nach Beendigung des Spiels wurde gemeinsam mit den treuen Fans gefeiert. Ebenfalls führt man gemeinsam mit Hohensachsen II die Fairnesstabelle an. Mit nur einer gelben Karte überzeugte die Spielgemeinschaft durch Einsatzwille und Durchsetzungsvermögen. Als Beste Torschützin mit 13 Saisontoren zeichnete sich Sabrina Knüll aus. Ein Sieggarant ist jedoch auch die Ausgeglichenheit des Kaders mit vielen weiteren Torschützinnen: Sarah Kilian (7), Christin Berberich (4).

Am Pfingstwochenende steht nun das erste Qualifikationsspiel für die Frauen Verbandsliga auf einem neutralen Platz an. Gegner, Spielort und Termin werden sofort nach Veröffentlichung bekannt gegeben.