Gladbach gewinnt mit 5:2

Die U19-Mannschaft des Fußball Bundesligisten VfL Borussia Mönchengladbach nahm mit ihrem kompletten Trainerstab unter Chefcoach Sebastian König erfolgreich am sehr stark besetzten 3-tägigen Turnier in Oberndorf am Neckar teil. Nach Siegen über den VfB Stuttgart, Hamburger SV und dem SC Freiburg gewannen die Jungs vom Bökelberg auch das Finale gegen den brasilianischen Teilnehmer Palmeiras mit 2:1.

Nach Turnierende setzte sich der Mannschaftsbus Richtung Vorbachtal nach Niederstetten in Bewegung. Dort traf man am späten Sonntagabend ein. Am nächsten Tag wurde auf dem Gelände des FSV Hollenbach trainiert, am Dienstag war man dann Trainingsgast im Niederstettener Stadion.

Verdienter Erfolg

Am Nachmittag wurde die Reise fortgesetzt nach Berlichingen, wo am Abend ein Spiel gegen die U19 des Oberligisten FSV Hollenbach aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des SV Berlichingen stattfand. Auch diese Begegnung gewannen die Gladbacher verdient mit 5:2.

Diese anstrengenden Tage für die Nachwuchskicker standen ganz im Zeichen der Vorbereitung auf dieneue Saison in der A-Junioren-Bundesliga West, die am 14. August beginnt. wf