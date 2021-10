Gipfeltreffen gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten

Nach der Pflichtaufgabe gegen Friedrichshafen vor einer Woche folgt nun für den FSV Hollenbach ein Gipfeltreffen. Der SSV Ehingen-Süd kommt am morgigen Samstag, 23. Oktober, als Tabellenvierter. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich war zufrieden. Es war ein gutes und ordentliches Spiel“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt über die vergangene Partie. „Es war schön zu sehen, dass Spieler, über die ich vor zwei Wochen noch gesagt habe, dass sie noch wichtig werden, genau jetzt wichtig sind. Die Geduld hat sich ausgezahlt.“

Es wird auch am Samstag wichtig sein, dass Vorgaben umgesetzt werden und dass die Hollenbacher taktisch diszipliniert spielen. „Dass der SSV Ehingen-Süd sein letztes Spiel verloren hat, macht ihn jetzt noch gefährlicher“, sagt Martin Kleinschrodt.

„Ehingen ist eine sehr variable Mannschaft. Die haben so viele gute Spieler und können dadurch rotieren. Das ist eine der Top-Drei-Mannschaften in der Verbandsliga.“ Und damit zusammen mit dem TSV Essingen der Hauptkonkurrent für die Hollenbacher im Aufstiegskampf. Mit Marco Hahn im Mittelfeld haben die Ehinger einen Regionalliga erfahrenen Akteur. Maurizio Scaciosa hat bereits Zweitliga-Erfahrung gesammelt. „Dazu kommt Simon Dilger, auf den wir aufpassen müssen“, sagt Kleinschrodt. Der Stürmer erzielte bereits acht Treffer in dieser Saison. „Die haben Topspieler. Da müssen wir hellwach sein und aufpassen. Die Ehinger sind dafür bekannt, dass sie eine spielstarke Truppe sind“, sagt Kleinschrodt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei allem Respekt vor dem Gegner, Angst hat der FSV aber sicherich nicht, „Wir fahren dorthin und schauen, was rauskommt. Definitiv ist für mich das Minimalziel ein Punkt. Es wäre vermessen, zu sagen, wir wollen dort gewinnen. Wir respektieren den Gegner. Aber so, wie wir gerade drauf sind, fahren wir gefestigt hin und wollen auch nach vorne spielen.“

In Sachen Personal wird sich nur wenig ändern. Marius Uhl ist zwar wieder im Lauftraining, ein Einsatz kommt aber noch nicht in Frage. Bei Robin Dörner und Jonas Limbach dauert es noch eine Weile, bis sie wieder an Training denken können. „Dafür ist Florian Ruck jetzt schon länger im Mannschaftstraining und wird zum ersten Mal im Kader sein“, sagt Kleinschrodt. hesch