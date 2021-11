Gilt für Zuschauer „2G+“-Regel?

Fragen über Fragen – aber keine konkreten Antworten. Die Fußballvereine in Baden-Württemberg hingen gestern total in der Luft, und mit ihnen auch die Verbände.

Fakt ist, dass sich das Bundesland Baden-Württemberg seit Mittwoch, 24. November, in der Alarmstufe II befindet. Damit ist klar, dass es weitere Einschränkungen geben wird. So will man einer Überlastung der Intensivkapazitäten entgegenwirken.

Aber welche Auswirkungen genau auf den Amateursport, und hier explizit auf den Fußball zukommen werden, das war gestern zumindest bis zum Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht im Detail geklärt. Bis zu diesem Zeitpunkt lag nämlich noch gar keine entsprechende Corona-Verordnung Sport des Kultusministeriums vor.

2G+ sorgt für Irritationen

Im September ist bekanntlich im Land eine überarbeitete Verordnung mit drei neuen Corona-Stufen in Kraft getreten: Während es in der Basisstufe bei den bisherigen Regelungen bliebt, sehen die Warn- und Alarmstufe auch für den Sport im Freien deutlich strengere Regelungen für nicht-immunisierte Personen vor. In der jetzt aktuellen Alarmstufe II ist unter anderem vorgesehen, dass auch bei Sport im Freien für Zuschauer eine „2G+“-Regelung gilt. Egal, ob es sich um ein Bundesligaspiel handelt oder um eines in der Kreisliga C.

Das sorgte natürlich schon die ganze Woche für Irritationen bei den Vereinen. Soll bei vielleicht 60 Menschen auf einem großen Sportgelände im Freien tatsächlich 2G+ gelten? Diese Frage wurde im ganzen Land unzählige Mal gestellt. Eine verlässliche Antwort gab es bis gestern Abend allerdings nicht.

Der FSV Hollenbach zum Beispiel teilte uns mit, dass bei ihnen keine Testmöglichkeiten vorhanden seien. Das heißt: Wer das Spiel gegen Fellbach sehen will, muss neben seinem Genesen- beziehungsweise Geimpft-Nachweis auch einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest parat haben.

Erste Geisterspiele

Anderen Vereinen war offensichtlich der Aufwand für die ganzen Kontrollen schlicht und einfach zu viel. So hat der TuS Großrinderfeld auf seiner Homepage mitgeteilt, dass er sich für ein „Geisterspiel“ ohne Zuschauer entschieden habe. Der SV Uiffingen ließ seine Anhänger über „Facebook“ wissen, dass sie gar nicht erst zum Spiel bei Spitzenreiter Schönfeld fahren brauchen, da es sich hier ebenfalls um ein Geisterspiel handelt.

Nach Informationen der FN-Sportredaktion wollten sich andere Vereine am gestrigen Freitag Abend beraten, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Wer also am Wochenende ein Amateurfußballspiel besuchen will, der sollte sich besser vorher informieren, ob überhaupt Zuschauer kommen dürfen oder ob 2G+, 2G oder doch noch 3G gilt.

Sowohl der Badische Fußballverband (BFV) als auch der Württembergische Fußballverband (WFV) haben gestern mitgeteilt, dass unabhängig von der genauen Ausgestaltung der Corona-Verordnung Sport der Spielbetrieb aufrechterhalten werden soll, solange dies gesetzlich erlaubt ist. Das heißt: Es wird gespielt.

Der WFV hat bereits alle noch in diesem Jahr anstehenden Juniorenspiele von der Verbandsstaffel abwärts abgesagt. Der BFV wollte dagegen erst am gestrigen Abend darüber entscheiden, wie ab sofort mit den Juniorenpartien verfahren wird.