Vom FC Bayern München in den Kraichgau: Gia Corley schließt sich zur kommenden Saison den Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim an. Die 43-fache U-Nationalspielerin und Gewinnerin der Fritz-Walter-Medaille in Silber 2020 unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Die 18-Jährige absolvierte für den FC Bayern bereits acht Bundesliga-Spiele sowie zwei Begegnungen in der Champions League.

„Mit der TSG Hoffenheim habe ich einen Verein gefunden, der auch in den kommenden Jahren die Ambitionen hat, in der Bundesliga vorne mitzuspielen“, so Gia Corley. „Ich hatte schon nach den ersten Gesprächen ein gutes Gefühl, weil es für mich zwischenmenschlich gepasst hat und ich gleichzeitig für mich in Hoffenheim die Chance sehe, sowohl persönlich als auch fußballerisch die nächsten Schritte zu machen und mich so zur A-Nationalspielerin zu entwickeln.“

Hinter der Offensivspielerin liegen bereits erfolgreiche Jahre: Mit der U20 des FC Bayern München feierte Corley 2019 die Meisterschaft in der 2. Frauen-Bundesliga, im selben Jahr gewann die 43-fache deutsche U-Nationalspielerin die U17-Europameisterschaft, wurde mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet und debütierte in der Champions League. Im August 2020 erhielt Gia Corley die Fritz-Walter-Medaille in Silber und feierte einen Monat später für den FC Bayern ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga.

„Wir gewinnen mit Gia Corley eine noch junge und hochtalentierte Offensivspielerin dazu, die sehr gut zu unserem Fußballstil passen wird“, freut sich Chef-Trainer Gabor Gallai auf den Neuzugang aus München. pik