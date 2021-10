Gewappnet fürs Top-Spiel

TuS Großrinderfeld – TSV Gerchsheim 3:0

Großrinderfeld: Hiller, Schwab (80. N. Michel), Ille, Dürr, K. Michel, Nahm, F. Richter, Schmitt, F. Michel (81. Behringer), Thoma, Mühleck (75. Kritz).

Der TuS befand sich gestern im Vorwärtsgang. © Corvin Schmid

Gerchsheim: Heilig, Grünewald, Ziegler (46. Landeck), Daniel Dittmann (46. Weber), David Dittmann, Krumpholz, Sack, Stoy, Drixler (61. Hemrich), Wachter, Dosch (10. Oppel).

Tore: 1:0 (18.) Robin Thoma, 2:0 (31.) Fabian Michel, 3:0 (76.) Tom Kritz. – Schiedsrichter: Dennis Wirth (Stein).

Im stets brisanten Derby zeigte der TuS Großrinderfeld besonders in der ersten Hälfte eine überragende Leistung. Mit einem Freistoß aus 18 Meter brachte Robin Thoma die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Für den nächsten Höhepunkt sorgte in der 31. Minute Fabian Michel mit einem fulminanten Pfostenkracher. Mehr Zielwasser hatte er dann in der 34. Minute getrunken, als er nach herrlichem Zuspiel von Fabian Richter auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel war die Partie etwas ausgeglichener, doch der TuS hatte nach wie vor mehr vom Spiel. In der 78. Minute spitzelte Tom Kritz nach einem schönen Zuspiel den Ball am Gästetorhüter vorbei zum 3:0 ins Netz. Die Gastgeber scheinen bestens gerüstet zu sein für das Top-Spiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Tauberbischofsheim.