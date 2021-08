Genuss statt Druck

Die Spannung steigt. Im Rahmen der ersten Qualifikationsrunde für die Champions League werden Hoffenheims Fußball-Bundesliga-Frauen am Dienstag (14 Uhr) in Zürich gegen Valur Reykjavik auf der internationalen Bühne debütieren. Chef-Trainer Gabor Gallai blickt nach einer intensiven sechswöchigen Vorbereitung mit viel Vorfreude auf das anstehende Mini-Turnier: „Wir sind mit der Entwicklung der vergangenen Wochen definitiv zufrieden. Nichtsdestotrotz hätte uns ein wenig mehr Zeit gutgetan, um noch mehr Automatismen zu verinnerlichen und entsprechend die Abstimmung zu verbessern. Wir konnten in der Kürze der Zeit dennoch viele Inhalte vermitteln und haben die Spielerinnen auch vom Kopf her gefordert.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist auf jeden Fall ein historisches Ereignis, was die TSG in den kommenden Tagen erwartet. „Wir wollen das Mini-Turnier in Zürich aber auf jeden Fall auch ein Stück weit genießen und die anstehenden Aufgaben mit einer gewissen Lockerheit angehen. Wir bauen uns nicht zu viel Druck auf, sondern wollen einfach Bock auf dieses Erlebnis haben“, sagt der Trainer.