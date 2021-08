Gelungener Test gegen Bordeaux

Die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim trennten sich vom französischen Erstligisten Girondins Bordeaux in einem Testspiel in Phalsbourg mit einem torlosen Remis. Im folgenden Elfmeterschießen musste sich das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai geschlagen geben (5:6).

Gut eine Woche vor dem Start der Champions League-Qualifikation bestritt die TSG dieses Testspiel im Rahmen des Women’s Cup du Grand Est Auf dem Kunstrasenplatz in Phalsbourg fanden die Hoffenheimerinnen gut ins Spiel. Die TSG strahlte von Beginn an viel Dominanz aus, hatte deutlich mehr Ballbesitz als die Französinnen und auch die gefährlicheren Offensivaktionen. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, lobte Chef-Trainer Gabor Gallai. „Wir hatten die richtige Grundeinstellung, sind bissig und aggressiv in die Zweikämpfe gegangen und hatten dazu noch eine sehr gute Spielanlage.“

Durch viele Wechsel in der Halbzeitpause kam es zum Start in dem zweiten Durchgang zunächst zu einem kleinen Bruch im Spiel. „Wir mussten in dieser Phase häufig lange Bälle in den Rücken der Abwehrkette verteidigen und haben uns insgesamt schwerer getan“, so Gallai. „Im weiteren Verlauf sind wird aber wieder stabiler geworden und hatten auch gute Umschaltsituationen, die wir leider nicht erfolgreich zu Ende gespielt haben. pik