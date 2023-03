Gelungener Auftakt

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – Post Südstadt Karlsruhe 3:0

Dittwar/Tauberischofsheim: Schuchmann, Berberich, Strobel (82. Götzinger), Konrad, Scheuermann, Haas, Boccagno, Schneider, Schmitt (82. Baumann), Kilian (70. Rudelgaß), Höpfl.

Tore: 1:0 Ellen Boccagno (32.), 2:0 Christin Berberich (80.), 3:0 Jule Götzinger (84.). – Schiedsrichter: Oliver Ried ( Rosenberg).

Zum Rückrundenauftakt traf die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in Dittwar auf Post Südstadt Karlsruhe. Mit einem starken 3:0 erkämpfte man sich die ersten drei Punkte der Rückrunde in der Verbandsliga und revanchierte sie so für die Niederlage im Hinspiel.

Zunächst brauchte man eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden. Danach gewann man an Sicherheit und es gelang, sich mehrere Torchancen zu erspielen. Auch der Gastverein hatte ein paar Möglichkeiten. Dennoch behielt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim die Oberhand. In der 32. Spielminute belohnten sich die Gastgeberinnen mit dem 1:0. Torschützin war Ellen Boccagno. Darauf folgten noch ein paar gute Aktionen des Heimvereins bis zur Pause.

In der zweiten Hälfte investierte Post Südstadt Karlsruhe deutlich mehr in die eigene Offensive. Aber die Defensive des Heimvereins n vereitelte sämtlicher Angriff. In der 80. Minute erhöhte die SpG durch Christin Berberich auf 2:0 . Gekrönt wurde die insgesamt gute Leistung noch mit dem dritten Treffer durch die erst kurz zuvor eingewechselte Jule Götzinger. Nach einem Eckball gelang ihr das 3:0.

Aktuell belegt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim nun mit 14 Punkten den sechsten Platz in der Tabelle. Am kommenden Wochenende trifft das Team auswärts auf den SSV Waghäusl. ls